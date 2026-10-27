Không có bảo hiểm y tế, vợ chồng từ đất liền ra Phú Quốc mưu sinh bằng nghề bán vé số, người phụ nữ mắc nhiều bệnh nền được Quỹ Đinh Văn Nơi hỗ trợ, chi trả toàn bộ chi phí phẫu thuật.

Tối 27/10, đại diện UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, một bệnh nhân nghèo, không có bảo hiểm y tế, vừa được Quỹ Đinh Văn Nơi hỗ trợ toàn bộ chi phí phẫu thuật tại Trung tâm Y tế Phú Quốc.

Bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cùng chồng từ đất liền ra Phú Quốc mưu sinh bằng nghề bán vé số. Người phụ nữ mắc nhiều bệnh nền, trong đó có đái tháo đường, rối loạn lipid máu, thiếu máu cơ tim cục bộ. Khi nhập viện, bệnh nhân bị nhiễm trùng hoại tử bàn chân, có nguy cơ nhiễm trùng huyết.

Bệnh nhân được cứu chữa từ quỹ Đinh Văn Nơi. Ảnh: Hoàng Dung

Sau khi thăm khám và hội chẩn liên chuyên khoa, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật đoạn chi nhằm kiểm soát nhiễm trùng. Tuy nhiên, chi phí phẫu thuật cùng quá trình chăm sóc trước và sau mổ là gánh nặng lớn đối với gia đình không có điều kiện kinh tế.

Theo bác sĩ Chuyên khoa I Lê Quang Thuộc, do bệnh nhân không có bảo hiểm y tế và hoàn cảnh rất khó khăn, Trung tâm Y tế Phú Quốc đã báo cáo Ban Giám đốc để trích Quỹ Đinh Văn Nơi chi trả 100% chi phí ca phẫu thuật, giúp người bệnh có điều kiện tiếp tục điều trị.

Chồng bệnh nhân, ông Trần Hữu Hạnh, xúc động cho biết vợ chồng ông từ đất liền ra đảo bán vé số kiếm sống. Khi vợ bệnh nặng, gia đình không biết xoay xở tiền phẫu thuật ở đâu. Nhờ sự hỗ trợ từ quỹ, ông không còn phải lo lắng về khoản chi phí hàng chục triệu đồng.

Ông Hạnh bày tỏ lòng biết ơn và mong muốn quỹ tiếp tục phát triển để giúp đỡ thêm nhiều người có hoàn cảnh khó khăn.

Việc hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Đinh Văn Nơi đã giúp bệnh nhân nghèo vượt qua trở ngại về tài chính để được phẫu thuật, tiếp tục điều trị. Đây cũng là nguồn động viên thiết thực đối với những người lao động nghèo gặp biến cố sức khỏe khi mưu sinh xa quê.

Trước đó, ngày 25/9, trong buổi làm việc với Trung tâm Y tế Phú Quốc, ông Đinh Văn Nơi, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Đảng ủy đặc khu Phú Quốc, đã yêu cầu xây dựng quỹ cấp cứu nhằm hỗ trợ kịp thời thuốc men và chi phí cấp cứu cho trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Để khởi động quỹ, bản thân ông Đinh Văn Nơi đóng góp 50 triệu đồng.