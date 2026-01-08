Sáng nay, tại hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, một trong những dấu ấn quan trọng của ngành tài chính năm 2025 là công tác hoàn thiện thể chế được triển khai toàn diện, mạnh mẽ với quy mô và cường độ chưa từng có.

Bộ Tài chính đã tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân; trình Quốc hội thông qua 28 luật và nghị quyết; trình Chính phủ ban hành 86 nghị định và nghị quyết; đồng thời ban hành 144 thông tư, chiếm khoảng 1/4 tổng số văn bản quy phạm pháp luật của cả năm 2025.

Những văn bản này đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn", đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính hỗ trợ hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh, nuôi dưỡng nguồn thu, kiến tạo các mô hình phát triển mới.

20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội năm 2025 của nước ta ước đạt được mục tiêu tổng quát và nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tăng trưởng GDP quý sau cao hơn quý trước; cả năm 2025 ước đạt 8,02%, thuộc nhóm dẫn đầu thế giới. Bình quân giai đoạn 2021–2025, tăng trưởng đạt khoảng 6,3%, cao hơn giai đoạn trước.

Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,97%, là mức cao nhất trong giai đoạn 2019–2025, tiếp tục là động lực chủ yếu của tăng trưởng.

Quy mô GDP năm 2025 ước đạt 514 tỷ USD, tăng 5 bậc, vươn lên vị trí thứ 32 thế giới; GDP bình quân đầu người đạt khoảng 5.026 USD, gấp 1,4 lần năm 2020, đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao, vượt mục tiêu đề ra.

Đáng chú ý, có 20/34 địa phương đạt tốc độ tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Bắc Ninh và Quảng Ngãi.

Nhiều tổ chức quốc tế uy tín như IMF, Standard Chartered, Ngân hàng Thế giới đánh giá cao kết quả điều hành và triển vọng tăng trưởng của Việt Nam.

Thu ngân sách vượt dự toán 683 nghìn tỷ đồng trong bối cảnh tiếp tục thực hiện miễn giảm, gia hạn khoảng 251 nghìn tỷ đồng và nền kinh tế thế giới rất nhiều biến động là kết quả rất tích cực.

Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Cả nước đã hoàn thành 3.335 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu), trên 1.700 km đường ven biển (đạt mục tiêu đề ra).

Hà Nội, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Về phía các địa phương, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, trong năm 2025, Hà Nội đã tập trung hết sức cao độ để hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, tháo gỡ điểm nghẽn.

Tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 8,16%, cao hơn nhiều so với các năm trước. Quy mô nền kinh tế đạt trên 64 tỷ USD. Thu hút đầu tư nước ngoài tăng cao đột biến, tăng hơn 70%, đạt khoảng 4,4 tỷ USD, trong đó đang xây dựng các kịch bản, lựa chọn các khoản đầu tư có hàm lượng công nghệ cao.

Đặc biệt, 2025 là năm đầu tiên thu ngân sách nhà nước Hà Nội vượt mức 700.000 tỷ đồng, tăng 138% so với dự toán, cao nhất trong vài năm gần đây.

Năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng trên 11%. Hà Nội cam kết hành động quyết liệt, chủ động ngay từ ngày đầu tháng đầu, đúng theo tinh thần mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhắn nhủ, là "Hà Nội đã làm thì làm ngay, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả và làm đến cùng".

Với tinh thần đó, năm 2026, người đứng đầu chính quyền TP Hà Nội nhấn mạnh sẽ tập trung vào những khâu đột phá, phù hợp với những khâu đột phá mà Chính phủ đặt ra.

Ảnh: TTXVN

Hà Nội sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ ra như vấn đề ách tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, giải quyết các vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm…

Thủ đô cũng sẽ đưa KH&CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự là một động lực tăng trưởng phát triển chính của Hà Nội. Tiếp tục xây dựng chính quyền đô thị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, năm 2025 là năm "thử lửa" khi TP vừa thực hiện việc sáp nhập, vừa phải khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, đồng thời thực hiện những nhiệm vụ chiến lược mới.

Năm 2025, kinh tế TP duy trì tăng trưởng tích cực, quý sau cao hơn quý trước. GRDP cả năm tăng 8,03%, GRDP bình quân đầu người đạt 8.755 USD, môi trường đầu tư được cải thiện; 60.000 doanh nghiệp thành lập mới; thu hút FDI 8,1 tỷ USD, tăng hơn 21% so với cùng kỳ.

Chủ tịch UBND TPHCM nhận định, những kết quả trên là tiền đề để TPHCM bước vào năm 2026 với quyết tâm cao hơn. TP xác định khối lượng công việc lớn, không cho phép chủ quan, chậm trễ.

Năm 2026, TPHCM đặt mục tiêu tăng trưởng trên 10%. Để đạt được con số này, Chủ tịch UBND TPHCM cho biết "đầu tàu kinh tế" cả nước sẽ khơi thông nguồn lực, đổi mới mô hình quản trị đô thị, triển khai quyết liệt các cơ chế đặc thù, tạo môi trường đủ hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư chiến lược.

TP quyết tâm đột phá hạ tầng, hoàn thiện quy hoạch tổng thể TPHCM mới, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa cực, tích hợp, siêu kết nối, tập trung xử lý hiệu quả các điểm nghẽn về ngập nước, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiến tới thành phố không ma túy…