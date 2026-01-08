Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, nhìn lại từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và giai đoạn 2021–2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới biến động nhanh, phức tạp, nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, vượt dự báo; nhìn chung, khó khăn và thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới dự Hội nghị toàn quốc Chính phủ và chính quyền địa phương. Ảnh: Nhật Bắc

Tác động cộng hưởng của nhiều yếu tố tiêu cực từ bên ngoài, trong bối cảnh nước ta là một nước đang phát triển, xuất phát điểm thấp, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, đã tạo ra không ít khó khăn, thách thức.

Nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao; trong khi đó, những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài qua nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ cần được tập trung giải quyết.

Bên cạnh đó, cả nước phải dành nhiều công sức, thời gian để sắp xếp lại “giang sơn” ở cả Trung ương và địa phương. Thảm họa thiên tai, bão lũ cũng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.

Khái quát lại các kết quả trong năm 2025, Thủ tướng cho biết tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02% (thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao của khu vực, thế giới); đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; bội chi ngân sách, nợ công thấp hơn giới hạn quy định; an sinh xã hội, đời sống nhân dân được bảo đảm.

Bên cạnh đó, quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh những kết quả đạt được là cơ bản, Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận còn một số hạn chế, bất cập, khó khăn cần có giải pháp khắc phục; trong đó chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh cần phải nỗ lực hơn nữa.

Áp lực điều hành ổn định kinh tế vĩ mô, tỷ giá, lãi suất còn lớn trước sức ép từ bên ngoài; tình trạng ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông chưa được xử lý hiệu quả; an toàn thông tin, an ninh mạng, an ninh trật tự trên một số địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý một số vấn đề trọng tâm, mang tính gợi mở để hội nghị tập trung thảo luận, cho thêm ý kiến như về bối cảnh tình hình năm 2025 và nhiệm kỳ 2021-2025 có gì đáng chú ý; đâu là các yếu tố tiêu cực ảnh hưởng lớn đến nước ta.

Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng đặt vấn đề: đã thực sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có các giải pháp "xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái", "biến nguy thành cơ" chưa; các cấp, các ngành, các địa phương đã thực sự bám sát tình hình, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, phù hợp, hiệu quả chưa?

Về kết quả năm 2025 và nhìn lại giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng cho rằng cần làm rõ: đâu là điểm nổi bật, đâu là số liệu chứng minh tăng trưởng cao và ổn định kinh tế vĩ mô, kết cấu hạ tầng chiến lược có điểm gì đột phá?

Cùng với đó cũng cần chỉ rõ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân có gì tiến bộ; kết quả xóa nhà tạm, nhà dột nát, xây dựng nhà ở xã hội, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ thế nào; công tác quốc phòng, an ninh, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực có điểm gì mới; đâu là điểm sáng trong công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế...?

Về hạn chế, bất cập, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, Thủ tướng đề nghị xác định rõ đâu là những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực; nguyên nhân khách quan, chủ quan là gì; tại sao có nơi làm tốt, trong khi có nơi làm chưa tốt.

Đồng thời, Thủ tướng cũng gợi mở những bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phải chăng đó là thực hiện quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; cần nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả hay cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực và tăng cường kiểm tra, giám sát...

Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2026 và thời gian tới, Thủ tướng đề nghị phân tích rõ bối cảnh tình hình có gì mới cần có giải pháp đột phá; trọng tâm chỉ đạo điều hành là gì; cần phải quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội 14 và 10 Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị thế nào...