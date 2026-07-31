Tôi rất thích ăn vải, sầu riêng, chôm chôm, măng cụt... xin bác sĩ tư vấn ăn như thế nào đúng cách, không ảnh hưởng tới sức khỏe? (Hà Lương - TPHCM).

Bác sĩ chuyên khoa 2 Lâm Mỹ Dung - thành viên Hội Dinh dưỡng TPHCM tư vấn:

Sầu riêng, chôm chôm, măng cụt là những loại trái cây nhiệt đới được nhiều người yêu thích vào mùa hè nhờ hương vị thơm ngon, giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Tuy nhiên, các loại quả này chứa lượng đường và năng lượng nhất định. Nếu ăn quá nhiều hoặc không đúng cách, chúng có thể làm tăng đường huyết, tăng cân và ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt ở người mắc đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc các rối loạn chuyển hóa.

3 nguyên tắc ăn trái cây đúng cách

Nhiều người cho rằng trái cây là thực phẩm tự nhiên nên càng ăn nhiều càng tốt. Thực tế, dù tốt cho sức khỏe, trái cây vẫn chứa đường. Bên cạnh chỉ số đường huyết (GI) của từng loại quả, người dùng cần quan tâm đến tổng lượng đường nạp vào trong ngày. Một loại trái cây có GI không quá cao nhưng nếu ăn quá nhiều vẫn có thể làm tăng đáng kể lượng đường trong máu.

Bạn không nên ăn nhiều chôm chôm vì loại quả có lượng đường cao. Ảnh: Hoa Linh.

Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm loại trái cây nào tốt, điều quan trọng là ăn đúng loại, đúng lượng và đúng thời điểm.

1. Đúng loại

Ưu tiên các loại trái cây có chỉ số đường huyết thấp, tươi, vừa chín. Hạn chế trái cây chín quá, loại sấy khô, đóng hộp hoặc các sản phẩm đã bổ sung đường.

2. Đúng lượng

Ngay cả với những loại trái cây tốt cho sức khỏe, bạn cũng chỉ nên ăn lượng vừa phải để tránh làm tăng tải lượng đường trong ngày. Người ăn cần điều chỉnh theo tình trạng bệnh lý, cân nặng và tổng khẩu phần ăn của từng người.

3. Đúng thời điểm

Bạn nên ăn trái cây sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ hoặc giữa hai bữa chính; không nên ăn khi bụng đói và cũng không nên ăn quá nhiều trong một lần.

Việc chia nhỏ lượng trái cây trong ngày giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất tốt hơn, đồng thời hạn chế tình trạng đường huyết tăng đột ngột, đặc biệt ở những người có bệnh lý chuyển hóa.

Trái cây GI (Chỉ số đường huyết) GL (Tải đường) Lượng đường/100g Định lượng ăn 1 ngày Vải 55 - 57 (tùy độ chín) 9 15,2g < 9 trái; nên ăn khi no Sầu riêng 49 19-20 27-31g 1-2 múi nhỏ; ăn khi no Chôm chôm 42 - 59 7,05 < 6 quả; chọn quả tươi, vừa chín tới, không ăn quả qua chế biến nhiều đường Măng cụt 25 - 28 11,5 13-16g 2-3 quả; không ăn liên tục mỗi ngày

5 loại trái cây giàu kali hỗ trợ hạ huyết áp Dù không có loại thực phẩm nào có thể tự kiểm soát huyết áp của bạn nhưng việc bổ sung các loại trái cây giàu kali vào chế độ ăn hằng ngày có thể góp phần duy trì huyết áp ổn định theo thời gian.

Ăn quá nhiều trái cây, cơ quan nào trong cơ thể phải 'gồng' nhiều nhất? Trái cây là nhóm thực phẩm cần thiết trong chế độ ăn hằng ngày nhưng mọi người cũng không nên sử dụng quá mức.