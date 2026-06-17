Theo chuyên gia dinh dưỡng Sharon Palmer (Mỹ), tác giả nhiều sách về dinh dưỡng thực vật, dù trái cây không phải nhóm thực phẩm giàu protein nhất nhưng vẫn là nguồn bổ sung dưỡng chất có giá trị.

Bơ

Điểm nổi bật của bơ là chứa nhiều chất béo lành mạnh cùng lượng protein tương đối cao. Một quả bơ cỡ trung bình cung cấp khoảng 4g protein. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Jamie Mok, bơ còn chứa khoảng 13g chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim mạch.

Ngoài ra, bơ cung cấp khoảng 9g chất xơ cùng nhiều vitamin và khoáng chất quan trọng như folate, vitamin C, E, K, đồng, magie, mangan và kali. Loại quả này cũng chứa các chất chống oxy hóa lutein và zeaxanthin, có lợi cho sức khỏe đôi mắt.

Bưởi là loại quả chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm protein. Ảnh: Ban Mai

Bưởi

Một quả bưởi nhỏ chứa khoảng 2g protein. Loại quả này cũng nổi tiếng là nguồn vitamin C dồi dào. Bên cạnh đó, loại trái cây này còn chứa nhiều chất xơ, kali - khoáng chất cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể.

Mít

Mít là loại trái cây giàu chất xơ và chứa khoảng 2,6g protein trong mỗi khẩu phần 165g. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, mít còn cung cấp nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B6, dưỡng chất đóng vai trò quan trọng đối với chức năng thần kinh và quá trình chuyển hóa. Ngoài ra, mít còn chứa kali và vitamin C.

Hiện nay, mít được sử dụng như một lựa chọn thay thế thịt trong các món ăn có nguồn gốc thực vật nhờ kết cấu đặc trưng và hương vị nhẹ.

Kiwi

Hai quả kiwi cung cấp khoảng 2g protein cùng 4g chất xơ hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa. Loại quả có vị ngọt xen lẫn chua thanh này chứa lượng vitamin C rất cao. Kiwi cũng là nguồn vitamin K tốt, dưỡng chất cần thiết cho quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương. Bên cạnh đó, kiwi còn cung cấp kali, hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Chanh dây

230g chanh dây chứa khoảng 5,19g protein, cao hơn nhiều loại trái cây phổ biến khác. Ngoài protein, chanh dây còn cung cấp sắt, kali, magie cùng vitamin A và vitamin C, góp phần bổ sung nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.

Nhờ chứa lượng protein tương đối cao cùng nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, các loại quả trên có thể trở thành lựa chọn hữu ích để đa dạng hóa chế độ ăn. Dù không thể thay thế các nguồn protein chính như thịt, cá, trứng hay các loại đậu, trái cây vẫn góp phần bổ sung protein và nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe hằng ngày.