Tôi bị tăng huyết áp, dùng thuốc hằng ngày, huyết áp về mức 138/90mmhg. Tôi nên ăn trái cây nào để không lo thay đổi chỉ số huyết áp và tốt cho sức khỏe tổng thể, xin bác sĩ tư vấn? Tôi xin cảm ơn! (Hoàng Bích - Cầu Giấy, Hà Nội)

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam tư vấn:

Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ, nhồi máu cơ tim và nhiều bệnh tim mạch khác. Bên cạnh việc dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, chế độ ăn uống lành mạnh, đặc biệt là tăng cường trái cây, có thể góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Nhiều nghiên cứu gần đây cho thấy những người thường xuyên ăn trái cây có nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn. Trong số đó, ổi và chuối là hai loại trái cây phổ biến, giá thành rẻ nhưng mang lại nhiều lợi ích cho người tăng huyết áp.

Ổi: Loại quả này chứa nhiều kali, vitamin C, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa như lycopene và polyphenol. Những dưỡng chất này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tim mạch và hỗ trợ điều hòa huyết áp.

Kali trong ổi giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể bằng cách thúc đẩy đào thải natri dư thừa qua nước tiểu. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng bởi chế độ ăn nhiều muối là một trong những nguyên nhân phổ biến gây tăng huyết áp.

Ổi và chuối là hai loại trái cây tốt cho người tăng huyết áp. Ảnh; Hoa Linh.

Bên cạnh đó, vitamin C và các chất chống oxy hóa trong ổi giúp bảo vệ thành mạch máu, giảm tổn thương do stress oxy hóa và duy trì độ đàn hồi của mạch máu. Nhờ hàm lượng chất xơ cao, loại quả này còn hỗ trợ giảm cholesterol xấu (LDL), cải thiện tuần hoàn máu và giảm áp lực lên tim.

Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn ổi thường xuyên với lượng hợp lý có thể góp phần cải thiện chỉ số huyết áp, đặc biệt ở những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Chuối: Đây là một trong những loại trái cây giàu kali nhất. Kali là dưỡng chất được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung đối với người bị tăng huyết áp.

Kali giúp thư giãn thành mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn và giảm áp lực lên hệ tuần hoàn. Đồng thời, khoáng chất này còn thúc đẩy quá trình đào thải natri qua nước tiểu, từ đó góp phần làm giảm huyết áp.

Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu kali có liên quan đến việc giảm nguy cơ đột quỵ và các biến cố tim mạch. Ngoài kali, chuối còn cung cấp chất xơ và nhiều vitamin cần thiết cho sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, người tăng huyết áp cần lưu ý rằng ổi và chuối chỉ đóng vai trò hỗ trợ. Để kiểm soát huyết áp hiệu quả, người bệnh vẫn cần duy trì chế độ ăn giảm muối, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường vận động, kiểm soát cân nặng và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.