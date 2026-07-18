Tôi nghe nói, chỉ cần ăn cam là đủ vitamin C, chuyên gia tư vấn điều này có đúng không và đâu là những thực phẩm giàu vitamin C hơn nhưng ít người biết? (Hoàng Hạnh - Tân Sơn Hòa, TPHCM).

Bác sĩ Chu Thị Dung - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM - Cơ sở 3 tư vấn:

Vitamin C có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể như tăng cường hệ miễn dịch, chống lại nhiễm trùng. Vi chất này còn chống oxy hóa, bảo vệ tế bào trước tác hại của gốc tự do, hỗ trợ hấp thu sắt, đặc biệt có lợi với người ăn chay.

Vitamin C tham gia sản xuất collagen, giúp da, xương và khớp khỏe mạnh, thúc đẩy quá trình lành vết thương và tái tạo mô.

Thiếu vitamin này có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe như mệt mỏi, suy nhược, chảy máu chân răng, viêm nướu, vết thương lâu lành, da khô, dễ bầm tím, xuất hiện nếp nhăn sớm. Tình trạng thiếu hụt kéo dài còn làm suy giảm hệ miễn dịch, khiến cơ thể dễ cảm lạnh, nhiễm trùng và gây đau, sưng khớp do giảm tổng hợp collagen.

Ổi - 'quán quân' vitamin C. Ảnh: Hoa Linh.

Khi nhắc đến vitamin C, nhiều người thường nghĩ ngay đến cam hay chanh. Tuy nhiên, nhiều loại rau, củ, quả quen thuộc có hàm lượng vượt xa cam, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ sản sinh collagen và bảo vệ cơ thể hiệu quả hơn.

Dưới đây là 4 loại quả được bác sĩ khuyến khích bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

1. Ổi - "quán quân" vitamin C

Ổi là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. 100g ổi chứa khoảng 228mg vitamin C, cao gấp nhiều lần so với cam.

Một quả ổi cỡ trung bình có thể cung cấp từ 73-247mg vitamin C, đáp ứng phần lớn nhu cầu trong ngày. Ngoài ra, ổi còn giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và giúp kiểm soát đường huyết.

2. Kiwi

Một quả kiwi trung bình chứa khoảng 70mg vitamin C, cao hơn nhiều loại trái cây phổ biến. Kiwi còn giàu kali, chất xơ và các chất chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, tốt cho tim mạch và hỗ trợ hệ tiêu hóa.

3. Ớt chuông đỏ

Đây là một trong những thực phẩm giàu vitamin C nhất. 75g ớt chuông đỏ cung cấp 95mg vitamin C, gần gấp đôi so với cam. Ớt chuông xanh và vàng cũng có hàm lượng cao, lần lượt chứa 120mg và 208mg vitamin C.

4. Đu đủ

145g đu đủ cung cấp 87mg vitamin C, đồng thời chứa nhiều enzyme tự nhiên giúp hỗ trợ tiêu hóa. Đây cũng là loại trái cây giàu beta-carotene, folate và chất chống oxy hóa, có lợi cho làn da, thị lực và hệ miễn dịch.

Để giữ được hàm lượng vitamin C tối đa, bạn ưu tiên ăn trái cây tươi, bảo quản lạnh đúng cách và hạn chế chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Tuy nhiên, bạn không nên hấp thu quá nhiều vitamin C vì bổ sung trên 2.000mg/ngày, người dùng có thể gặp các triệu chứng như tiêu chảy, buồn nôn, đau bụng. Ngoài ra, vitamin C dư thừa có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận ở một số người và ảnh hưởng đến khả năng hấp thu một số khoáng chất như đồng và kẽm.