Ngày 30/8, Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) TP Đồng Nai cho biết, từ khi bắt đầu triển khai nhiệm vụ vào ngày 11/8 đến nay, Đội đã tìm kiếm và quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ.

Trong số này, 5 bộ hài cốt được phát hiện tại khu vực ấp Lộc Tâm, xã Lộc Tấn và 2 bộ hài cốt được tìm thấy tại khu vực sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh.

Đội K76, Bộ CHQS TP Đồng Nai đã tìm kiếm và quy tập được 7 bộ hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K76

Theo Đội K76, mỗi lần phát hiện hài cốt liệt sĩ đều mang đến những cảm xúc đặc biệt cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ. Đó không chỉ là kết quả của quá trình khảo sát, xác minh và tìm kiếm kiên trì mà còn là động lực để lực lượng tiếp tục hành trình liêng thiêng này.

Hiện Đội K76 đang tiếp tục mở rộng phạm vi khoanh vùng, khảo sát và đào tìm tại các khu vực phường Bình Long, phường Lộc Ninh và xã Lộc Tấn của TP Đồng Nai (địa bàn tỉnh Bình Phước (cũ), thuộc tỉnh Bình Long trong thời kỳ kháng chiến).

Đơn vị mong muốn nhận được sự hỗ trợ cung cấp thông tin từ các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, cùng các tổ chức, cá nhân và người dân từng sinh sống, chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc từng công tác ở địa bàn trên.

Lực lượng chức năng tỉ mỉ bóc tách hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Đội K76

Theo Đội K76, mỗi thông tin dù rất nhỏ cũng có thể trở thành manh mối quan trọng, góp phần xác định vị trí các phần mộ, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình và quê hương.

Người dân có thể cung cấp thông tin liên quan đến Trung tá Nguyễn Văn Long, Đội trưởng Đội K76 qua số điện thoại 0974.700.778.