Hội đồng Bầu cử quốc gia đã thảo luận, cho ý kiến về: dự thảo báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia về việc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; dự kiến chương trình, nội dung và kế hoạch chuẩn bị tổ chức Hội nghị toàn quốc về triển khai công tác bầu cử; Nghị quyết hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, trong 3 kỳ bầu cử liên tiếp gần đây, Việt Nam đã tổ chức đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao (trên 99%), cơ cấu, thành phần đại biểu cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Tuy nhiên, một số địa phương còn lúng túng trong khâu chuẩn bị hồ sơ, biểu mẫu. Ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế, thiếu đồng bộ; dẫn đến khối lượng công việc thủ công lớn, dễ sai sót.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu phải có sự chuẩn bị bài bản hơn, đồng bộ hơn, nhất là trong điều kiện hiện nay khi ứng dụng công nghệ thông tin đang đem lại những lợi thế, thuận lợi nhất định trong việc kết nối dữ liệu, đảm bảo thông suốt.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hướng dẫn về mẫu hồ sơ ứng cử, phiếu bầu cử và các loại mẫu văn bản sử dụng trong công tác bầu cử. Điều này nhằm tạo sự thống nhất pháp lý trong toàn quốc; bảo đảm mọi quy trình bầu cử được thực hiện trên cơ sở biểu mẫu chuẩn hóa.

“Cốt lõi và đổi mới mạnh mẽ vẫn là ưu tiên, tạo thuận lợi tối đa cho người ứng cử, cơ quan bầu cử, cử tri, tránh sai sót và khiếu kiện”, Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Khối lượng công việc thời gian tới là rất lớn, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai công tác bầu cử; hoàn thành việc ban hành các văn bản, tài liệu, sách hướng dẫn phục vụ công tác bầu cử, chuẩn bị công tác bầu cử, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chuẩn bị báo cáo Hội đồng Bầu cử quốc gia về dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu ngay trong tháng 9, tháng 10 cần xây dựng dự thảo tờ trình về dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu Quốc hội khóa 16; làm việc với Ban Thường trực MTTQ Việt Nam và các cơ quan để thống nhất dự kiến số lượng, thành phần dự kiến phân bổ ĐBQH trước khi trình Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định vào giữa tháng 11.

Xây dựng phương hướng nhân sự đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 báo cáo Đảng ủy Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự kiến giữa tháng 11.

Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội giao Bộ Tài chính chủ trì việc hướng dẫn, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Bộ Công an xây dựng hoàn thiện vận hành trên ứng dụng VneID dành cho người ứng cử để thuận tiện trong việc kê khai hồ sơ và tra cứu hồ sơ ứng cử....

Chủ tịch Quốc hội đề nghị mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi thành viên trong Hội đồng Bầu cử quốc gia nêu cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện tại lĩnh vực, địa bàn mình phụ trách.

Các tiểu ban tiếp tục chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan đơn vị có liên quan để triển khai nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn, theo các chỉ đạo cũng như mốc thời gian pháp luật đã quy định, không để chậm trễ gây ảnh hưởng đến tiến trình bầu cử.