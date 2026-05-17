Ngày 17/5, Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM cho biết, đơn vị vừa ghép tim thành công cho bệnh nhi 15 tuổi suy tim giai đoạn cuối.

Trước phẫu thuật, bệnh nhi rơi vào tình trạng nguy kịch, chức năng co bóp cơ tim suy giảm nghiêm trọng - phân suất tống máu chỉ còn khoảng 5%. Nếu không có nguồn tạng phù hợp kịp thời, nguy cơ tử vong của người bệnh là khó tránh khỏi.

Chiều 15/5, bệnh viện nhận được thông tin có tim hiến phù hợp. Tuy nhiên, đây là tình huống đặc biệt khi cùng thời điểm, đơn vị đang theo dõi hai bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối, đều trong tình trạng nguy kịch và được chỉ định chờ ghép tim.

Hội đồng chuyên môn lập tức họp hội chẩn khẩn. Căn cứ vào tình trạng lâm sàng, mức độ cấp cứu và sự tương thích giữa tạng hiến với từng người nhận, hội đồng thống nhất chỉ định ghép tim cho bệnh nhi 15 tuổi.

Dưới sự chỉ đạo của PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, quy trình cấp cứu ghép tạng khẩn cấp được kích hoạt. Ê-kíp do GS.TS.BS Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc bệnh viện, trực tiếp phụ trách với tư cách phẫu thuật viên chính.

Từ thời điểm xác nhận có tim hiến đến khi đưa tạng vào phòng mổ, ê-kíp chỉ có khoảng 3 giờ để huy động và chuẩn bị, với gần 100 thành viên thuộc nhiều chuyên khoa, phòng chức năng và bộ phận hỗ trợ cùng vào cuộc.

Ê-kíp phẫu thuật tiến hành ghép tim cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Khoảng 22h30 tối 15/5, tim hiến được đưa vào phòng mổ. Đến 23h45 cùng ngày, những nhịp đập đầu tiên của trái tim mới đã xuất hiện trong lồng ngực người bệnh.

"Kinh nghiệm từ 10 ca ghép tim trước đó và sự phối hợp ngày càng đồng bộ giữa các ê-kíp là nền tảng quan trọng giúp ca ghép thứ 11 được triển khai kịp thời và an toàn", bác sĩ Định chia sẻ.

Sau phẫu thuật, tim ghép hoạt động ổn định. Bệnh nhi tiếp tục được theo dõi và chăm sóc tích cực theo phác đồ hậu phẫu.

Thành công của ca ghép thứ 11 tiếp tục khẳng định năng lực tổ chức, điều phối và triển khai kỹ thuật ghép tạng chuyên sâu của Bệnh viện Đại học Y dược TPHCM, đặc biệt trong những tình huống đòi hỏi quyết định khẩn cấp dưới áp lực thời gian cao.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều bệnh nhân suy tim giai đoạn cuối trong danh sách chờ ghép mà chưa có nguồn tạng phù hợp. Bệnh viện bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến người hiến và gia đình người hiến, đồng thời kêu gọi cộng đồng tiếp tục lan tỏa tinh thần hiến mô, tạng. Đây là nghĩa cử nhân văn có thể mở ra cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang từng ngày chờ đợi.