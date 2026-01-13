Nhằm giúp người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định, Thuế tỉnh Quảng Trị đã thông tin các mốc thời gian quan trọng trong việc nộp hồ sơ khai thuế cho kỳ tính thuế cuối năm và quyết toán năm 2025.

Theo đó, các mốc thời gian người nộp thuế cần nhớ:

- Hạn cuối: ngày 20/1/2026

Nộp hồ sơ khai thuế theo tháng cho kỳ tính thuế tháng 12/2025, gồm: thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân; thuế tài nguyên và các sắc thuế liên quan.

- Hạn cuối: ngày 2/2/2026

Nộp hồ sơ khai thuế theo quý cho quý IV/2025, gồm: thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập cá nhân.

- Hạn cuối: ngày 31/3/2026

Nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2025, bao gồm: thuế thu nhập doanh nghiệp; thuế thu nhập cá nhân, báo cáo tài chính.

3 mốc thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quan trọng trong đầu năm 2026. Nguồn: Thuế tỉnh Quảng Trị

Thuế tỉnh Quảng Trị lưu ý, khi nộp chậm tờ khai thuế, người nộp thuế sẽ bị xử phạt. Cụ thể, chậm nộp từ 1 đến 30 ngày bị phạt cảnh cáo hoặc phạt từ 2-5 triệu đồng; chậm nộp từ 31-90 ngày bị phạt từ 5-15 triệu đồng và chậm nộp hồ sơ trên 90 ngày sẽ bị phạt từ 15-25 triệu đồng.

Cùng với đó, nếu người nộp thuế nộp chậm tiền thuế sẽ bị tính lãi 0,03%/ngày trên số tiền chậm nộp.

Do vậy, Thuế tỉnh Quảng Trị đề nghị người nộp thuế, doanh nghiệp và hộ kinh doanh cần chủ động rà soát hồ sơ, sổ sách kế toán; nộp tờ khai và quyết toán đúng thời hạn để tránh phát sinh tiền phạt và tiền chậm nộp.