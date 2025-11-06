Đây là một ký sự nhân vật đặc biệt, khắc họa chân dung sống động của Thiếu tướng, nhà báo, nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn, người được xem là một trong những nhà tình báo xuất sắc nhất trong lịch sử Việt Nam hiện đại.

Tác phẩm do nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải chấp bút, được hoàn thiện sau gần 10 năm bà kiên trì tìm hiểu, tiếp cận nhân vật và thu thập tư liệu.

"Nhân vật không sẵn sàng bộc lộ, xâm nhập vào các tài liệu tình báo thì không có điều kiện. Nhưng tôi tự nhủ nếu không viết được thì hãy nghe để hiểu, để học hỏi một con người đặc biệt. Có lẽ chính sự chân thành ấy khiến ông có cảm tình và mở lòng hơn", tác giả từng chia sẻ.

Với giọng kể dung dị, sâu sắc, Nguyễn Thị Ngọc Hải không chỉ khắc họa hình ảnh một nhà tình báo tài năng mà còn tái hiện một con người Việt Nam bình dị, nhân hậu, can đảm và tràn đầy tình yêu thương. Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là một trong những ký sự nhân vật xuất sắc nhất về đời sống tình báo Việt Nam, giàu tính nhân văn và giá trị tư liệu.

Ấn bản kỷ niệm lần này nằm trong Tủ sách tinh hoa - Kiseki Masterpiece được thiết kế sang trọng với bìa cứng.

Tác phẩm Phạm Xuân Ẩn - Tên người như cuộc đời được ra mắt lần đầu năm 2005, trở thành cuốn sách "gối đầu giường" của độc giả và giành nhiều giải thưởng: Giải A cuộc vận động viết tiểu thuyết và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc, vì bình yên cuộc sống do Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức; Giải A Văn học 10 năm (1995-2005) của Bộ Công an và Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Tác phẩm đã được mua bản quyền dịch sang tiếng Nhật, dự kiến phát hành tại thị trường Nhật Bản trong thời gian tới.

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Hải sinh năm 1944, tại Sơn Tây (Hà Nội), là nhà báo, nhà văn nổi tiếng, từng đoạt Giải thưởng văn xuôi Hội Nhà văn Việt Nam năm 1997 với tác phẩm Tôi chết, bắt đầu một thế giới sống.