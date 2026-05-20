Chuỗi sự kiện trọng điểm của https://vietnamnet.vn/golf-tag4053458219878993912.html Long Biên trong năm 2026 gồm 3 hoạt động: Long Bien Golf Course Awards 2026, giải vô địch Đồng đội Tranh Cúp Long Biên lần thứ 3 và Long Bien Golf Course Championship 2026.

Theo công bố của BTC, giải vô địch Đồng đội tranh Cúp Long Biên lần thứ 3 tổ chức vào tháng 7/2026 là một trong những giải đấu đồng đội quy mô lớn và được mong chờ nhất dành cho các CLB/ Hội golf khu vực phía Bắc.

Mùa giải năm nay hướng đến tinh thần đoàn kết, chiến đấu và khẳng định bản lĩnh tập thể nên định hướng theo chủ đề “One Force, One Aim - Hợp lực chinh phục”. Giải được tổ chức theo thể thức Match Play đối kháng đồng đội, vì vậy hứa hẹn tạo nên những màn tranh tài kịch tính.

Trong khi đó Long Bien Golf Course Championship 2026 diễn ra trong tháng 9 và 10/2026, gồm 3 vòng loại và VCK, với 16 bảng đấu. Giải đấu này định hướng theo chủ đề "Hội tụ tinh hoa một thập kỷ".

Đối với Long Bien Golf Course Awards 2026, nhà tổ chức muốn tạo ra một chương mới cho hành trình ghi nhận tôn vinh những cá nhân, tập thể, tổ chức đóng góp nổi bật trong năm 2026. Hệ thống giải thưởng năm nay được mở rộng với nhiều hạng mục đa dạng, chia thành bốn nhóm chính gồm: Nhóm giải thưởng Vinh danh, Nhóm giải thưởng Chuyên môn, Nhóm giải thưởng Truyền cảm hứng và Nhóm giải thưởng Đề cử. Lễ trao giải dự kiến tổ chức vào tháng 12/2026.