Giải đấu thuộc hệ thống Vietnam Amateur Series do VGA tổ chức, VCC Ladies giữ vai trò quan trọng trong việc phát triển phong trào golf nữ nghiệp dư tại Việt Nam. Giải diễn ra từ ngày 19 - 21/6 tại Quy Nhơn, Gia Lai.

Lễ công bố giải đấu được tổ chức vào ngày 18/5.

Theo lịch trình thi đấu, ngày 19/6 các CLB có vòng đánh tập làm quen sân, ngày 20/6 thi đấu theo thể thức Four-ball, còn ngày 21/6 diễn ra các lượt trận Singles Match.

Giải áp dụng thể thức Match Play (đấu đối kháng) và không áp dụng Handicap trong quá trình thi đấu. Kết quả các trận đấu được tính theo thang điểm quy chuẩn: 1 điểm cho mỗi trận thắng, 0,5 điểm cho trận hòa và không có điểm cho trận thua. Đội sở hữu tổng điểm cao nhất sau hai ngày đấu giành ngôi vô địch.