Năm 2026 là cột mốc 13 năm hình thành và phát triển của bóng đá 7 người - loại hình được xem là “đặc sản” của bóng đá phong trào Việt Nam. Qua thời gian, VPL không chỉ khẳng định vị thế là giải đấu uy tín, mà còn góp phần xây dựng nền tảng bền vững cho hệ sinh thái bóng đá cộng đồng.

Được tổ chức bởi VietFootball với kim chỉ nam “Bóng đá vì cộng đồng”, giải đấu hứa hẹn mang đến một mùa hè sôi động, lan tỏa tinh thần thể thao và lối sống tích cực.

Ở mùa giải năm nay, VPL-S7 tiếp tục được tổ chức trên quy mô toàn quốc với 3 khu vực. Miền Bắc (HPL-S13) tại Hà Nội diễn ra từ 9/5 đến 11/7, miền Nam (SPL-S8) tại TP HCM từ 10/5 đến 12/7, và Miền Trung & Tây Nguyên (ĐPL-S5) tại Đà Nẵng từ 24/5 đến 5/7. VCK toàn quốc được tổ chức tại Hà Nội từ 18/7 đến 25/7/2026.

Các đội tranh tài ở vòng loại khu vực để chọn ra 8 đại diện xuất sắc nhất tham dự VCK toàn quốc. Không chỉ là một giải đấu thể thao, VPL-S7 tiếp tục theo đuổi sứ mệnh xã hội, lan tỏa tinh thần “Chơi có ý thức - Chơi để tận hưởng”, đồng thời thúc đẩy phong trào rèn luyện thể chất trong cộng đồng.