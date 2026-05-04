Sau 5 mùa giải gắn bó và để lại nhiều dấu ấn với CLB Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm quyết định rút khỏi ghế HLV trưởng đội bóng đất Cảng. Trước mắt, nhà cầm quân người Thanh Hoá đảm đương vị trí Giám đốc kỹ thuật CLB Hải Phòng, trước khi có những quyết định mới cho tương lai.

Nhiều thông tin cho biết, Ninh Bình đã đặt vấn đề với cựu thuyền trưởng Hà Nội FC. HLV Chu Đình Nghiêm cũng úp mở về chuyện dịch chuyển đến đội bóng đất cố đô Hoa Lư. Tuy nhiên, ngay cả khi đã không còn ngồi ghế HLV trưởng, HLV người xứ Thanh vẫn đang trong trạng thái là "người của CLB Hải Phòng".

HLV Chu Đình Nghiêm rời "ghế nóng" CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Phòng FC

Sau khi HLV Chu Đình Nghiêm rời ghế thuyền trưởng CLB Hải Phòng, người lên thay là HLV Đặng Văn Thành. Trong buổi tập chiều 4/5, tân HLV trưởng CLB Hải Phòng cũng chính thức chỉ đạo các cầu thủ tập luyện, chuẩn bị cho vòng 22 LPBank V-League 2025/26.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Chu Đình Nghiêm, CLB Hải Phòng dẫu không có ngôi sao nhưng vẫn là một trong những đội bóng đáng xem nhất tại V-League, bởi họ thể hiện được sự lì lợm, đặc biệt là lối chơi bản sắc, rất có nét.

HLV Đặng Văn Thành có buổi tập đầu tiên với CLB Hải Phòng. Ảnh: Hải Phòng FC

Đỉnh cao trong triều đại của HLV Chu Đình Nghiêm là danh hiệu Á quân V-League 2022, mùa giải mà Hải Phòng bám đuổi quyết liệt với Hà Nội FC cho đến những vòng đấu cuối cùng.

Ở mùa giải năm nay, sau 21 vòng đấu, Hải Phòng đang đứng thứ 7 BXH với 28 điểm. Ở trận đấu tiếp theo, đội chủ sân Lạch Tray có chuyến làm khách trên sân của Ninh Bình, ngày 9/5.