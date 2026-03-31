Ngành công nghiệp HVAC tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ với các dự án quy mô ngày càng lớn, đi kèm những yêu cầu khắt khe về hiệu suất, chất lượng và tính bền vững. Thực tế này đã đặt ra nhiều thách thức mới về việc đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ hiện đại hay nâng cấp năng lực chuyên môn cho đội ngũ kỹ sư.

Ông Otsuki Shinsuke - Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Trước bối cảnh đó, Panasonic chính thức ra mắt HVAC Innovation Center nằm trong khuôn viên nhà máy của Panasonic Việt Nam tại KCN Thăng Long (Hà Nội), là lời khẳng định cho cam kết đầu tư dài hạn của thương hiệu Nhật Bản đối với ngành HVAC tại Việt Nam. Một mô hình HVAC hoàn toàn mới, nơi công nghệ và con người được phát triển song hành.

Sở hữu quy mô lên tới 800m², HVAC Innovation Center được phân chia thành 6 khu vực chức năng riêng biệt. Trong đó, Experience zone được trang bị hệ thống màn hình LED với công nghệ trình chiếu tiên tiến, mang đến trải nghiệm trực quan.

Bên cạnh đó, khu vực IAQ zone sẽ là nơi trưng bày các giải pháp chất lượng không khí được mô phỏng sinh động trong các môi trường ứng dụng thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực khách sạn.

Solution zone mang tới không gian trình diễn các giải pháp điều khiển và quản lý hệ thống điều hòa thông minh, giúp tối ưu hóa hiệu quả vận hành toàn diện. Testing zone phục vụ mục đích thử nghiệm, nghiên cứu phát triển sản phẩm, đồng thời trưng bày các dòng điều hòa không khí mới nhất.

Đặc biệt, Engineering zone và Conference zone đóng vai trò là không gian thực hành và tổ chức hội thảo, đào tạo bài bản, giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết chuyên môn và ứng dụng thực tế cho đội ngũ lắp đặt cũng như các kỹ sư tương lai.

Công nghệ độc quyền đáp ứng yêu cầu chuyên biệt

HVAC Innovation Center là sự tiếp nối chiến lược đầu tư bền vững vào con người, công nghệ và tiêu chuẩn ngành. Trong nhiều năm qua, thương hiệu đã không ngừng hợp tác với các trường đại học để tài trợ phòng thí nghiệm nghiên cứu, đồng thời tổ chức các chương trình đào tạo, hội thảo chuyên sâu nhằm chuẩn hóa quy trình thi công - vận hành cho đội ngũ nhà thầu và kỹ sư tại Việt Nam.

Khách hàng trải nghiệm không gian trưng bày công nghệ tích hợp thử nghiệm - phát triển sản phẩm.

Đáng chú ý, các công nghệ được phát triển theo tiêu chuẩn quốc tế khắt khe, điển hình là công nghệ độc quyền nanoe™ X đạt chứng nhận HACCP International đã chứng minh khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên biệt của các công trình y tế, thương mại và khách sạn.

Ông Otsuki Shinsuke - Giám đốc điều hành Panasonic Air-Conditioning Việt Nam chia sẻ: “Trung tâm này sẽ đóng vai trò là trung tâm cốt lõi để hiện thực hóa một hệ thống tích hợp, từ đề xuất và thiết kế đến thi công, bảo trì và dịch vụ. Sứ mệnh của chúng tôi là mang đến không chỉ sản phẩm, mà là giải pháp toàn diện…”.