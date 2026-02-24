Sáng 24/2, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, cuốn sách được biên soạn công phu với hệ thống luận cứ khoa học chặt chẽ, số liệu và tư liệu phong phú. Nội dung ấn phẩm khẳng định những bước tiến mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam trong 5 năm qua, làm rõ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ; sự đồng hành của Quốc hội và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng lòng của toàn dân tộc.

Theo ông, các chủ trương, nghị quyết của Đảng được triển khai hiệu quả trong thực tiễn đã chứng minh tính đúng đắn, khoa học và bền vững của đường lối phát triển đất nước, thể hiện sinh động phương châm “ý Đảng hợp lòng dân”. Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XIII không chỉ khẳng định bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam mà còn tạo nền tảng, động lực để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Cuốn sách gồm 3 phần chính.

Phần I - Vững bước đổi mới, tích cực hội nhập và phát triển, khắc họa những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế.

Phần II - Vai trò, vị thế và uy tín quốc tế, khẳng định sau 40 năm đổi mới, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam không ngừng được nâng cao. Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận là đối tác tin cậy, thành viên tích cực, có trách nhiệm trong thúc đẩy hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Phần III - Khát vọng vươn mình phát triển trong kỷ nguyên mới, tập trung dự báo bối cảnh thế giới và khu vực; nhận diện thời cơ, thách thức đan xen; làm rõ triển vọng phát triển của đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045. Cuốn sách đồng thời phản ánh niềm tin, kỳ vọng của bạn bè quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đối với con đường phát triển của Việt Nam.

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá cuốn sách là công trình tổng kết có chiều sâu lý luận và thực tiễn, không chỉ làm rõ những thành tựu, bài học kinh nghiệm của nhiệm kỳ Đại hội XIII mà còn là tài liệu phục vụ hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền và nghiên cứu hiện nay.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và bùng nổ công nghệ số, yêu cầu đặt ra đối với công tác tư tưởng, lý luận ngày càng cao, đòi hỏi các cơ quan tuyên giáo, báo chí, xuất bản tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các công trình nghiên cứu, kịp thời lan tỏa giá trị tích cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Rạng rỡ Việt Nam - Dấu ấn thành tựu nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vì thế không chỉ là bản tổng kết 5 năm phát triển (2021–2025) mà còn gửi gắm thông điệp về niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong hành trình xây dựng một Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.