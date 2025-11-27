Saigon AI Hub sẽ hỗ trợ môi trường làm việc, hạ tầng, công nghệ và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động R&D về AI của giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trẻ và cộng đồng công nghệ.

VNG Group và Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG-HCM) chính thức ra mắt Saigon AI Hub (SAIH) tại VNG Campus. Đây là không gian nghiên cứu AI mở đầu tiên tại TPHCM, tập trung giải quyết các bài toán của phát triển kinh tế - xã hội thông qua AI, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như y tế, giáo dục và giao thông.

SAIH sẽ hỗ trợ môi trường làm việc, hạ tầng, công nghệ và các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động R&D về AI của giảng viên, sinh viên, các chuyên gia, nhóm nghiên cứu trẻ và cộng đồng công nghệ. Dự án đi vào hoạt động chỉ sau 6 tháng kể từ khi VNG và ĐHQG-HCM ký kết hợp tác MOU (giai đoạn 2025 - 2030), với định hướng trở thành một cộng đồng R&D chiến lược của TP.HCM.

Đặt tại VNG Campus, SAIH được trang bị hệ thống hạ tầng tính toán chuyên dụng cho AI, bao gồm GPU, dataset, dịch vụ cloud và thiết bị nghiên cứu tiêu chuẩn phòng lab. Tại đây, các nhóm nghiên cứu không chỉ có thể truy cập tài nguyên công nghệ mà còn được làm việc, tham vấn, trao đổi trực tiếp với đội ngũ chuyên gia AI của VNG và ĐHQG-HCM, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu học thuật đến ứng dụng thực tế.

Các thành viên ban cố vấn của SAIH gồm có: PGS.TS Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên Giám đốc ĐHQG-HCM; GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai, Phó Giám đốc ĐHQG-HCM; ông Lê Hồng Minh, Chủ tịch HĐQT VNG.

SAIH cũng hỗ trợ xây dựng thư viện mô hình mở (Open Model Hub) phục vụ cộng đồng, đồng thời tài trợ không gian cho các cuộc thi học thuật, workshop chuyên môn và sự kiện quan trọng trong lĩnh vực AI.

Trong giai đoạn đầu, SAIH dự kiến thu hút khoảng 30 nhà nghiên cứu đến từ ĐHQG-HCM và các nhóm nghiên cứu độc lập trên địa bàn Thành phố, tập trung nghiên cứu các mô hình nền tảng như mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), mô hình đa phương thức (VLM), AI Agent và AI ứng dụng theo ngành.

Dự án kỳ vọng sẽ tạo ra những kết quả học thuật lẫn ứng dụng cụ thể, như công bố tối thiểu 3–4 bài báo khoa học đồng tác giả giữa ĐHQG-HCM và VNG trên các tạp chí, hội nghị uy tín quốc tế B Hoàn thiện mô hình thử nghiệm, phiên bản khả thi tối thiểu và các nguyên mẫu AI phục vụ đánh giá, thử nghiệm trong thực tế.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, chia sẻ: “Khi làm việc với Đại học Quốc gia TPHCM, chúng tôi thấy rõ hai nút thắt lớn của nghiên cứu AI là mô hình và nguồn lực. Với nguồn lực, VNG cam kết đầu tư dài hạn cho năng lực nghiên cứu của các trường. Với mô hình, chúng tôi kỳ vọng tốc độ, sự linh hoạt của doanh nghiệp và các trường sẽ thay đổi và thúc đẩy quá trình nghiên cứu, thông qua những sáng kiến như Saigon AI Hub. Mục tiêu của SAIH là trở thành một cộng đồng nghiên cứu mở, nơi VNG chỉ đóng vai trò hỗ trợ và đồng hành. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền lợi hay quyền sở hữu trí tuệ nào từ các kết quả nghiên cứu. Thước đo thành công của Saigon AI Hub chính là sự lớn mạnh của cộng đồng R&D và khả năng giải quyết những bài toán thực tế của doanh nghiệp, Chính phủ và người dùng.”

Tháng 5/2025, VNG và ĐHQG-HCM đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược, thúc đẩy mô hình hợp tác 3 nhà: “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” theo định hướng của Chính phủ. Theo đó, VNG cam kết tài trợ 25 tỷ đồng cho các hoạt động R&D, cũng như liên kết đào tạo 1000 sinh viên chất lượng cao cùng ĐHQG-HCM trong vòng 3-5 năm tới.

Chỉ trong vòng 6 tháng, hàng loạt chương trình nổi bật đã được hai bên triển khai, tiêu biểu như cuộc thi lập trình Code Tour 2025 do VNG và ĐHQG-HCM đồng tổ chức cuối tháng 10/2025, thu hút hơn 5000 lượt đăng ký trên toàn quốc. Đây là sân chơi học thuật mang tính “thực chiến” cao, nơi giới trẻ được cọ xát với những bài toán sát với yêu cầu của thị trường.

Việc ra mắt Saigon AI Hub là bước tiếp theo trong lộ trình triển khai MOU, tạo cầu nối chặt chẽ giữa đào tạo – nghiên cứu – ứng dụng.

