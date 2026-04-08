Ngày 8/4, Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chính thức ra mắt ứng dụng di động “Thời tiết Việt Nam KTTV”.

Theo Cục Khí tượng Thủy văn, điểm khác biệt của ứng dụng nằm ở nguồn dữ liệu khổng lồ từ mạng lưới hơn 2.600 trạm quan trắc tự động và hệ thống radar thời tiết hiện đại trên khắp cả nước.

Ứng dụng theo dõi thời tiết theo thời gian thực

Thay vì chỉ dựa vào mô hình quốc tế, ứng dụng tích hợp dữ liệu bản địa chuyên sâu, cho phép cập nhật tình hình thời tiết tại vị trí người dùng với tần suất 10 phút/lần và cung cấp bản tin dự báo chi tiết lên đến 10 ngày.

Bên cạnh các thông số cơ bản, ứng dụng sở hữu tính năng đột phá là cảnh báo thiên tai nguy hiểm như giông sét, lũ quét và sạt lở đất theo thời gian thực.

Dựa trên vị trí GPS, hệ thống sẽ đưa ra các cảnh báo phân cấp độ nguy cơ (trung bình, cao, rất cao) kèm theo khuyến nghị hành động cụ thể. Người dùng cũng có thể dễ dàng tìm kiếm và lưu trữ tới 10 địa điểm yêu thích để theo dõi sát sao diễn biến thời tiết mọi lúc, mọi nơi.

Ứng dụng hiện được phát hành hoàn toàn miễn phí trên cả hai nền tảng iOS và Android.