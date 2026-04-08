Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 7/4, nhiều khu vực nắng nóng đặc biệt gay gắt, có nơi trên 40 độ như: Phù Yên (Sơn La) 40.2 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 40.2 độ; Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 40.3 độ, Tây Hiếu (Nghệ An) 41.9 độ, Hà Tĩnh 40.8 độ,...

Dự báo, ngày 8-9/4, khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35-40%.

Nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục nắng nóng mạnh. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Phía Tây Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 36 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo thời tiết Hà Nội ngày 8-9/4, do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, nắng nóng tiếp diễn với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ; độ ẩm trong không khí ở mức tương đối thấp, 53-58%. Thời gian xuất hiện nắng nóng tập trung từ 12-16h hàng ngày.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở các khu vực trên còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Dự báo thời tiết ngày 8/4/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 33-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Tây Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Đông Bắc Bộ

Có mây, ngày nắng, riêng Nam đồng bằng có nắng nóng; đêm không mưa. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ; riêng Nam đồng bằng 35-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Có mây, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-40 độ, có nơi trên 40 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt; đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 37-39 độ, có nơi trên 40 độ; phía Nam 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ; có nơi trên 36 độ.

Nam Bộ

Có mây, ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ; có nơi trên 36 độ.

TPHCM

Có mây, ngày nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.