Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc trên cả nước rà soát, chấn chỉnh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí.

Sau phản ánh của báo chí về việc sinh viên Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội phải đóng khoản đoàn phí cao hơn quy định, Trưởng Ban Công tác Đoàn (Trung ương Đoàn) Bùi Minh Tuấn vừa có văn bản gửi Ban Thường vụ các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc về việc rà soát, chấn chỉnh việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí.

Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị phản ánh đóng khoản đoàn phí cao hơn quy định. Ảnh: hunre.edu.vn

Theo văn bản, Ban Bí thư Trung ương Đoàn yêu cầu quán triệt và triển khai việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đoàn phí đúng theo Hướng dẫn số 39-HD/TWĐTN-BKT ngày 18/3/2024.

Đồng thời, các tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc phải tiến hành kiểm tra việc thu, nộp, quản lý và sử dụng đoàn phí đối với các cơ sở Đoàn trực thuộc; tiến hành chấn chỉnh, xử lý các tập thể, cá nhân (nếu có) trong việc thực hiện sai các quy định của Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn và các quy định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn đề nghị các đơn vị triển khai nghiêm túc và báo cáo kết quả về Ban Bí thư Trung ương Đoàn, qua Ban Công tác Đoàn, trước ngày 10/10.