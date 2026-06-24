Khi bước lên bất kỳ chiếc xe hơi nào ngày nay, từ xe bình dân đến xe sang, bạn thường thấy hai hộc đựng cốc ở bệ tỳ tay trung tâm. Đã bao giờ bạn thắc mắc tại sao giữa hai hộc này lại có một rãnh khuyết nhỏ nối liền?

Gần đây, chủ đề này đã trở thành đề tài bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Thậm chí trên diễn đàn Reddit, nhiều người dùng còn hài hước trêu đùa rằng rãnh khuyết đó được thiết kế để cất một quả tạ tay mini.

Khoảng trống giữa 2 hộc để cốc trông đơn giản nhưng lại là thiết kế đầy tinh tế. Ảnh: Nissan

Dưới góc độ kỹ thuật và thiết kế công thái học, khoảng khuyết này có một công năng cực kỳ thiết thực. Nó được tạo ra để làm không gian chứa phần "tay cầm" của các loại cốc du lịch, bình giữ nhiệt.

Nếu không có khoảng rãnh tinh tế này, những chiếc ly có quai sẽ bị chênh vênh, không thể nằm lọt thỏm phần đáy vào hộc. Hậu quả là khi xe tăng tốc, phanh gấp hay vào cua, điều này có thể làm đổ ly nước ra bảng điều khiển trung tâm, nơi chứa đầy các phím bấm và mạch điện tử đắt tiền.

Dù chiếc ô tô thương mại đầu tiên ra đời từ đầu thế kỷ 20 nhưng phải mất hơn 50 năm sau, những khay để cốc đầu tiên mới lác đác xuất hiện vào thập niên 1950. Thiết kế ban đầu rất thô sơ, thường chỉ là những vết lõm nông được dập trên nắp hộp đựng găng tay.

Sự bùng nổ của khay để cốc ô tô thực sự bắt đầu vào đầu thập niên 1980 cùng với sự ra đời của dòng xe minivan gia đình. Khách hàng cần một nơi an toàn để đặt những cốc nước có ga cỡ lớn. Nắm bắt tâm lý đó, các nhà sản xuất ô tô buộc phải đưa khay để cốc trở thành một tiêu chuẩn không thể thiếu.

Có thể nói, rãnh khuyết nhỏ để chứa quai ly dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng nó cho thấy nỗ lực của ngành công nghiệp ô tô nhằm mang lại trải nghiệm tiện nghi nhất. Lần tới khi bước lên xe và đặt ly cà phê sáng vào đúng vị trí gọn gàng, hẳn bạn sẽ thấy trân trọng hơn sự tinh tế từ những thiết kế nhỏ bé này.

Theo Slashgear

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