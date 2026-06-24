Ủy ban giải quyết tranh chấp người tiêu dùng Quận Chandigarh (Ấn Độ) vừa đưa ra phán quyết đáng chú ý liên quan đến hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến (ADAS) trên ô tô điện.

Theo đó, hãng JSW MG Motor India cùng đại lý phân phối bị buộc phải bồi thường tổng cộng 19,56 lakh rupee (544 triệu đồng) cho một khách hàng do xe liên tục gặp trục trặc chỉ ít ngày sau khi mua, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nghiêm trọng.

Một chiếc xe điện MG Windsor EV được trưng bày tại đại lý. Ảnh: Cartoq

Nguyên đơn trong vụ việc là ông Pukhraj Singh Bal, người đã mua chiếc xe điện Windsor EV Essence Pro tại Krishna Automobiles Garage vào ngày 23/7/2025, với tổng số tiền 19,07 lakh rupee (tương đương 530 triệu đồng).

Theo đơn khiếu nại, chỉ sau 4 ngày sử dụng, chiếc xe đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đang lưu thông cùng gia đình. Xe bất ngờ phanh gấp và dừng đột ngột giữa đường, khiến một chiếc Mahindra Scorpio chạy phía sau không kịp xử lý và đâm vào đuôi xe.

Đến cuối ngày, tình trạng tương tự tiếp tục tái diễn, buộc ông Bal phải hủy chuyến đi, gọi cứu hộ đưa xe vào xưởng sửa chữa ủy quyền của MG. Nguyên nhân được nghi ngờ xuất phát từ hệ thống ADAS, đặc biệt là tính năng phanh khẩn cấp tự động (AEB).

Không chỉ dừng lại ở lỗi kỹ thuật ban đầu, ông Bal còn cho biết quá trình sửa chữa kéo dài nhiều tuần nhưng không dứt điểm. Khi quay lại xưởng kiểm tra vào giữa tháng 8, ông phát hiện xe bị hư hỏng thêm trong thời gian nằm tại xưởng, làm dấy lên nghi ngờ về trách nhiệm bảo quản của đại lý.

Mẫu xe điện Windsor EV mới của MG phát triển đầu tiên cho thị trường Ấn Độ. Ảnh: MG

Trước tình hình này, khách hàng đã yêu cầu hoàn tiền hoặc đổi xe mới kèm bồi thường, song không được chấp thuận, buộc phải khởi kiện hãng xe và đại lý ra ủy ban bảo vệ người tiêu dùng.

Tại tòa, phía đại lý và hãng xe đều phủ nhận lỗi sản xuất, cho rằng hệ thống ADAS hoạt động đúng thiết kế khi tự động phanh để tránh va chạm phía trước, còn tai nạn xảy ra do xe phía sau không giữ khoảng cách.

Tuy nhiên, đại lý thừa nhận chiếc xe đã bị hư hỏng bởi tai nạn bên thứ ba trong thời gian nằm xưởng và cho biết đã sửa chữa bằng chi phí của mình. Phía MG cũng lập luận rằng xe đã chạy gần 500km chỉ trong vài ngày đầu, đồng thời cho rằng không có chứng cứ giám định độc lập chứng minh lỗi ADAS.

Sau khi xem xét, ủy ban đã bác bỏ toàn bộ lập luận của hãng và đại lý. Tòa cho rằng trách nhiệm chứng minh việc xe dừng đột ngột là “hoạt động bình thường của ADAS” thuộc về nhà sản xuất và đại lý, nhưng hai bên không cung cấp được bằng chứng kỹ thuật thuyết phục.

Đặc biệt, việc thừa nhận xe bị hư hỏng thêm trong thời gian nằm xưởng của đại lý cũng bị đánh giá là biểu hiện rõ ràng của sự cẩu thả trong dịch vụ hậu mãi.

Kết luận vụ việc, ủy ban yêu cầu MG và đại lý hoàn trả toàn bộ giá xe 18,49 lakh rupee (513 triệu đồng), chi phí phụ kiện gần 58.000 rupee (16 triệu đồng) và 50.000 rupee (14 triệu đồng) cho bồi thường tinh thần cùng án phí, đồng thời nhấn mạnh rằng người tiêu dùng có quyền kỳ vọng vào sự an toàn và độ tin cậy của một chiếc xe mới ngay từ những ngày đầu sử dụng.

Theo Cartoq

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