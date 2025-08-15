Ngày 15/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết đang điều tra Nguyễn Đức Quân (28 tuổi, quê Lâm Đồng) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Từ tháng 8/2022, Quân lập tài khoản Instagram rao bán túi Louis Vuitton, Chanel, Gucci, YSL… với giá thấp hơn thị trường. Sau khi khách chuyển tiền, Quân chặn liên lạc để chiếm đoạt; trường hợp chỉ đặt cọc, đối tượng gửi hàng nhái hoặc tiếp tục yêu cầu thanh toán để lừa trọn số tiền.

Đối tượng Nguyễn Đức Quân khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Bằng thủ đoạn này, Quân đã chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của nhiều người trên cả nước. Công an đề nghị bị hại liên hệ số 160 Hoàng Văn Thụ, phường Đức Nhuận, TPHCM hoặc gọi 0918.797.953 (gặp điều tra viên Võ Hoàng Nam).