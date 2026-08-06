Tiền đạo 28 tuổi dự kiến sẽ hội quân cùng MU đầu tuần tới, trong đợt tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới cùng với Kobbie Mainoo và Lisandro Martinez.

Sau quãng nghỉ ba tuần kể từ trận đấu cuối cùng tại World Cup 2026, Rashford đủ điều kiện tham gia chuyến tập huấn tại Maynooth (CH Ireland).

Rashford có thể tái ngộ Amorim ở trận giao hữu MU vs AC Milan ngày 15/8 - Ảnh: SunSport

Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, trận đầu tiên của anh sau khi trở lại có thể là cuộc chạm trán AC Milan tại Wroclaw ngày 15/8.

Đáng chú ý, đội bóng Italia hiện được dẫn dắt bởi Ruben Amorim - cựu HLV trưởng MU và cũng là người có mối quan hệ không mấy êm đẹp với Rashford.

Khác với cách đối xử dưới thời Amorim, Rashford gần như chắc chắn sẽ không còn bị gạt khỏi kế hoạch của Quỷ đỏ.

Michael Carrick vốn là mẫu HLV điềm tĩnh, mềm mỏng hơn người tiền nhiệm. Ông từng chơi bóng Rashford năm 2016, sau đó làm việc với tiền đạo này trong vai trò trợ lý và tạm quyền dẫn dắt MU 3 trận.

Lúc Rashford gia nhập Barcelona theo dạng cho mượn hồi tháng 7 năm ngoái, rất ít người tin rằng anh sẽ còn khoác áo MU thêm lần nữa, nhất là khi Matheus Cunha được trao chiếc áo số 10.

Thời điểm đó, tương lai Rashford tại Old Trafford gần như đã khép lại, đặc biệt sau trận gặp Viktoria Plzen ở Europa League hôm 12/12, lần cuối anh ra sân dưới thời Amorim.

Chỉ một tháng sau khi tiếp quản MU, Amorim không hài lòng với thái độ tập luyện của Rashford. Nhà cầm quân Bồ Đào Nha loại cả Rashford lẫn Garnacho khỏi danh sách thi đấu ở trận derby Manchester.

Rashford mong chờ tương lai tốt hơn dưới thời Michael Carrick - Ảnh: Ricoera

Đỉnh điểm căng thẳng đến vào tháng 1/2025 khi Amorim tuyên bố, ông "thà sử dụng HLV thủ môn 63 tuổi Jorge Vital còn hơn Rashford". Chỉ ít ngày sau, tiền đạo người Anh chuyển sang Aston Villa theo dạng cho mượn.

Đến hiện tại, cả MU lẫn Rashford đều tin rằng, khả năng anh tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford mùa này khá cao.

Một trong những rào cản lớn nhất là mức lương 325.000 bảng/tuần mà Rashford ký từ năm 2023. Đây cũng là nguyên nhân khiến Barcelona không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng.

Dù phong độ sa sút trước khi rời MU theo dạng cho mượn, Rashford vẫn có thể tìm lại hình ảnh dưới thời Carrick, tương tự cách nhà cầm quân này giúp Kobbie Mainoo hồi sinh.