Tiền đạo 28 tuổi có mặt tại trung tâm huấn luyện Carrington từ sáng sớm Chủ nhật (9/8), trước khi cùng các đồng đội đáp chuyến bay lúc 11h tới Dublin hội quân tại đại bản doanh MU.

Rashford quyết tâm chứng minh bản thân một lần nữa trong màu áo đội bóng anh gắn bó từ nhỏ, bất chấp ba năm gần đây chứng kiến không ít sóng gió.

Rashfors chụp ảnh và ký tặng fan MU - Ảnh: MUFC

Anh không thi đấu cho Quỷ đỏ kể từ ngày 12/12/2024, sau khi HLV Ruben Amorim gạch tên vì thái độ thiếu chuyên nghiệp.

Mùa trước, chiếc áo số 10 được trao cho Matheus Cunha. Nếu tái xuất trong trận giao hữu với AC Milan cuối tuần này, Rashford dự kiến khoác áo số 14.

Rashford thi đấu cho Barcelona theo dạng cho mượn mùa 2025/26 và công khai mong muốn ở lại xứ Catalonia. Tuy nhiên, đội bóng Tây Ban Nha từ chối kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng.

Rashford hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất MU, với mức đãi ngộ 325.000 bảng/tuần và còn 2 năm hợp đồng.

Chính mức lương khổng lồ là rào cản lớn khiến Quỷ đỏ chưa thể tìm được bến đỗ mới cho anh trong mùa hè, dù một số CLB hàng đầu vẫn đang tìm kiếm cầu thủ chạy cánh.

Dù đã hội quân, Rashford nhiều khả năng chưa được sử dụng trong trận giao hữu gặp Leeds United tại Croke Park tối 12/8, do anh mới chỉ có vài buổi tập cùng toàn đội.

Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, cuộc đấu AC Milan cuối tuần có thể trở thành cột mốc đặc biệt: Rashford tái xuất màu áo Quỷ đỏ và đối đầu chính Ruben Amorim - người từng loại anh ra khỏi Old Trafford.