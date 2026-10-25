Real Madrid được cho là cân nhắc giải pháp Didier Deschamps thay Jose Mourinho nếu thất bại nặng nề trong trận Siêu kinh điển trên sân Barca.

Tương lai của HLV Jose Mourinho với Real Madrid có thể đứng trước bước ngoặt ở trận Siêu kinh điển với Barcelona trên sân Camp Nou đêm Chủ nhật (3h ngày 26/10), thuộc vòng 10 La Liga.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid đã chuẩn bị phương án thay thế nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nếu đội bóng nhận thất bại nặng nề trong chuyến làm khách của Barcelona.

Real Madrid được cho là “chấm” Deschamps nếu Mourinho gây thất vọng. Ảnh: FFF

Didier Deschamps là cái tên được nhắm đến. Cựu thuyền trưởng tuyển Pháp được xem là lựa chọn có đủ kinh nghiệm, uy tín và khả năng quản trị phòng thay đồ để tiếp quản đội bóng trong trường hợp Florentino Perez quyết định thay HLV.

Những chiến thắng gần đây, trong đó có màn vượt qua RB Leipzig 4-1 tại Champions League, giúp Mourinho phần nào giải tỏa sức ép. Tuy nhiên, kết quả ấy chưa đủ xóa đi những nghi ngờ về khả năng cạnh tranh của Real Madrid trước các đối thủ mạnh.

Trước El Clasico, thất bại trong trận derby với Atletico Madrid đã trở thành một điểm trừ đáng kể - bên cạnh trận thua Real Betis.

Đó là cuộc đối đầu khiến ban lãnh đạo phải đặt câu hỏi về chất lượng lối chơi và năng lực ứng phó của đội bóng ở những thời điểm quyết định.

Giới chức Real Madrid chưa hài lòng với màn trình diễn tập thể, dù Mourinho được trao quyền chủ động lớn trong kế hoạch nhân sự mùa hè. Khoảng cách với Barca càng khiến chuyến đi tới sân đối thủ mang ý nghĩa vượt ra ngoài cuộc đua ba điểm.

Một thất bại nữa, đặc biệt nếu đi kèm thế trận lép vế và tỷ số cách biệt, có thể khiến sự kiên nhẫn suy giảm mạnh. Ngược lại, kết quả tích cực sẽ giúp Mourinho củng cố vị trí và có thêm thời gian hoàn thiện những điều chỉnh đang thực hiện.

Mourinho phải chứng tỏ dấu ấn ở trận đấu lớn. Ảnh: MD

Chủ tịch Perez được cho là đã xem xét các ứng cử viên thời gian qua. Deschamps là phương án được ưu tiên, đồng thời nhận sự ủng hộ của Kylian Mbappe.

Mối quan hệ giữa hai người được xây dựng qua nhiều năm làm việc cùng tuyển Pháp, với chức vô địch World Cup 2018 và ngôi á quân năm 2022.

Kinh nghiệm điều hành một tập thể nhiều ngôi sao là điểm khiến Deschamps trở thành ứng viên đáng chú ý (ngoài ra, số lượng cầu thủ ngoại cao nhất ở Bernabeu là quốc tịch Pháp).

Nếu tiếp quản Real Madrid, ông sẽ phải nhanh chóng ổn định phòng thay đồ, xác lập vai trò của các trụ cột và khôi phục sự chắc chắn trong những trận đấu lớn.

Dữ liệu không ủng hộ Mourinho. Trong 7 trận Siêu kinh điển gần nhất, Barca thắng 6, Real Madrid chỉ thắng 1 - trận đấu gắn với phản ứng của Vinicius với Xabi Alonso, và kể từ đó ngôi sao Brazil cũng sa sút không phanh.

Kết quả El Clasico từ khi Hansi Flick dẫn Barcelona:

Thời gian* Giải đấu Trận đấu Tỷ số 26/10/2024 La Liga Real Madrid – Barcelona 0–4 12/01/2025 Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha Real Madrid – Barcelona 2–5 26/04/2025 Chung kết Cúp Nhà vua Barcelona – Real Madrid 3–2 ** 11/05/2025 La Liga Barcelona – Real Madrid 4–3 26/10/2025 La Liga Real Madrid – Barcelona 2–1 11/01/2026 Chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha Barcelona – Real Madrid 3–2 10/05/2026 La Liga Barcelona – Real Madrid 2–0

*Ngày thi đấu theo giờ địa phương.

**Barca thắng sau hiệp phụ; hai đội hòa 2-2 trong 90 phút.