Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Arbeloa tràn lên tấn công và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Gazzaniga cùng hàng thủ chơi kỷ luật giúp Girona đứng vững trong hiệp một. Dù bị ép sân, đội khách vẫn có những pha phản công đáng chú ý nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Valverde ghi tuyệt phẩm nhưng Real chỉ có được 1 điểm - Ảnh: RMCF

Bước sang hiệp hai, Real Madrid cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc. Phút 51, Federico Valverde tung cú sút xa sấm sét, đưa bóng đi chìm khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 62, từ một tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt, Camavinga để Lemar có khoảng trống dứt điểm chéo góc, san bằng tỷ số 1-1 cho Girona.

Trong quãng thời gian còn lại, Real Madrid dồn toàn lực tấn công. Mbappe trở thành tâm điểm với nhiều cơ hội nhưng tiền đạo người Pháp lại thi đấu kém hiệu quả, liên tục bỏ lỡ những tình huống ngon ăn.

Mbappe và đặc biệt là Bellingham thi đấu quá vô duyên - Ảnh: RMCF, La Liga

Chung cuộc, Real Madrid chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối, qua đó đối diện nguy cơ bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Ghi bàn

Real Madrid: Valverde 51'

Girona: Lemar 62'

Đội hình xuất phát:

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Garcia, Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe

Girona: Gazzaniga, Arnau Martinez, Vitor Reis, Frances, Moreno, Lemar, Witsel, Tsygankov, Martin, Ounahi, Echeverri