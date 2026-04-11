Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đoàn quân của HLV Arbeloa tràn lên tấn công và liên tục tạo sức ép về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, sự xuất sắc của thủ môn Gazzaniga cùng hàng thủ chơi kỷ luật giúp Girona đứng vững trong hiệp một. Dù bị ép sân, đội khách vẫn có những pha phản công đáng chú ý nhưng chưa thể tận dụng thành công.

Valverde ghi tuyệt phẩm nhưng Real chỉ có được 1 điểm - Ảnh: RMCF

Bước sang hiệp hai, Real Madrid cuối cùng cũng khai thông thế bế tắc. Phút 51, Federico Valverde tung cú sút xa sấm sét, đưa bóng đi chìm khiến thủ môn đối phương không có cơ hội cản phá.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ nhà không kéo dài lâu. Phút 62, từ một tình huống phòng ngự thiếu quyết liệt, Camavinga để Lemar có khoảng trống dứt điểm chéo góc, san bằng tỷ số 1-1 cho Girona.

Trong quãng thời gian còn lại, Real Madrid dồn toàn lực tấn công. Mbappe trở thành tâm điểm với nhiều cơ hội nhưng tiền đạo người Pháp lại thi đấu kém hiệu quả, liên tục bỏ lỡ những tình huống ngon ăn.

Mbappe và đặc biệt là Bellingham thi đấu quá vô duyên - Ảnh: RMCF, La Liga

Chung cuộc, Real Madrid chấp nhận chia điểm đầy tiếc nuối, qua đó đối diện nguy cơ bị Barcelona nới rộng khoảng cách lên thành 9 điểm trong cuộc đua vô địch.

Ghi bàn 

Real Madrid: Valverde 51' 

Girona: Lemar 62' 

Đội hình xuất phát: 

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Militao, Asencio, Garcia, Camavinga, Valverde, Bellingham, Brahim Diaz, Vinicius, Mbappe

Girona: Gazzaniga, Arnau Martinez, Vitor Reis, Frances, Moreno, Lemar, Witsel, Tsygankov, Martin, Ounahi, Echeverri

Bảng xếp hạng La Liga 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Barcelona 30 25 1 4 51 76
2 Real Madrid 31 22 4 5 36 70
3 Villarreal 30 18 4 8 19 58
4 Atletico Madrid 30 17 6 7 20 57
5 Real Betis 30 11 12 7 7 45
6 Celta Vigo 30 11 11 8 7 44
7 Real Sociedad 30 11 8 11 1 41
8 Getafe 30 12 5 13 -4 41
9 Osasuna 30 10 8 12 -1 38
10 Espanyol 30 10 8 12 -8 38
11 Athletic Club 30 11 5 14 -11 38
12 Girona 31 9 11 11 -12 38
13 Rayo Vallecano 30 8 11 11 -6 35
14 Valencia 30 9 8 13 -11 35
15 Alaves 30 8 8 14 -11 32
16 Mallorca 30 8 7 15 -12 31
17 Sevilla 30 8 7 15 -13 31
18 Elche 30 6 11 13 -9 29
19 Levante 30 6 8 16 -16 26
20 Oviedo 30 5 9 16 -27 24

  • Xuống hạng