La Liga dần đi đến hồi kết, khi ở trận đấu sớm vòng 31, Real Madrid dù được chơi trên sân nhà Bernabeu vẫn không thể lấy trọn 3 điểm trước Girona (hòa 1-1).

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, Valverde đưa Real Madrid vượt lên ở phút 51, nhưng tỷ số được Girona san bằng 11 phút sau đó. Kết quả 1-1 được giữ nguyên đến hết trận, đồng nghĩa thầy trò Arbeloa tạo thêm thuận lợi cho đối thủ Barca ở cuộc đua tranh ngôi vương.

Real Madrid có trận hòa thất vọng trước Girona, thêm tức giận trọng tài không thổi phạt đền, dù Mbappe bị đối thủ đánh chảy máu. Ảnh: Defensa

Nếu vào 23h30 đêm nay (11/4), Barca thắng ở derby với Espanyol, khoảng cách giữa họ sẽ được gia tăng lên thành 9 điểm, xem như Real Madrid dâng chức vô địch sớm cho đối thủ.

Dù vậy, sau trận Arbeloa vẫn cố vớt vát, tuyên bố cuộc đua La Liga vẫn chưa ngã ngũ, cũng như ông cùng học trò sẽ chiến đấu hết sức mình.

Vị thuyền trưởng Real Madrid cũng bày tỏ sự bức xúc khi Real Madrid không được hưởng quả 11m vào cuối trận, trong tình huống Mbappe đang đột phá tấn công bị Victor Reis dùng khuỷu tay thúc vào mặt gây đổ máu. Thế nhưng, trọng tài chính Alberola Rojas không thổi phạt đền, VAR không can thiệp.

“Đó rõ ràng là quả phạt đền. Có trên cung trăng thì cũng hiển nhiên như vậy. Nhưng trọng tài đã không thổi, thật không thể hiểu nổi vì sao lại thế.

Mọi chuyện vẫn cứ như vậy. VAR chỉ can thiệp khi họ muốn, còn không thì họ làm ngơ”.

Quyết định của trọng tài Alberola Rojas được Defensa gọi khiến các cầu thủ Real Madrid “phát điên”. Họ cũng gọi đây là một trong những vụ bê bối lớn nhất của giải đâu và cho rằng, trọng tài và VAR đã “quyết định kết thúc cuộc đua La Liga mùa này bằng việc không thổi phạt đền cho Mbappe…”.