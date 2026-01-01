Xabi Alonso đã phải chịu áp lực ngàn cân trong những tuần gần đây vì những tin đồn rạn nứt với các học trò. Trận thua Barca đêm 11/1 chính là giọt nước tràn ly.

Real Madrid vừa thông báo, Xabi Alonso rời CLB "theo một thỏa thuận chung", khép lại hành trình 8 tháng ngắn ngủi dẫn dắt đội bóng Hoàng gia.

Xabi Alonso vừa bị Real Madrid sa thải - Ảnh: Standard

Alvaro Arbeloa - người từng chơi cùng Alonso trong màu áo Liverpool được bổ nhiệm làm người thay thế ngay lập tức.

Cựu hậu vệ 42 tuổi đã làm việc dưới học viện Real Madrid từ năm 2020 và phụ trách đội B Real Madrid Castilla hồi hè năm ngoái.

Thông báo từ đội bóng Hoàng gia cho hay: "Real Madrid xác nhận, thỏa thuận chung giữa CLB và Xabi Alonso đã chấm dứt nhiệm kỳ của ông trên cương vị HLV đội một.

Xabi Alonso sẽ luôn nhận được tình cảm cùng sự ngưỡng mộ của tất cả CĐV Real, bởi anh ấy là một huyền thoại, đại diện cho những giá trị của đội bóng..."

Xabi Alonso rời đi khi Real Madrid đang kém đối thủ truyền kiếp Barcelona 4 điểm trên BXH La Liga. Họ cũng vừa nhận thất bại 2-3 trước Barca ở chung kết siêu cúp Tây Ban Nha.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Alonso có ôm chủ tịch Florentino Perez lúc các thành viên Real Madrid lên nhận huy chương. Thế nhưng, chỉ vài giờ sau, ngài Perez ra quyết định có phần tàn nhẫn với Xabi Alonso.