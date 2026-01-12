Những con số thống kê chỉ mang tính chất tham khảo, nhưng rạng sáng nay (12/1), lịch sử tiếp tục ghi dấu ấn của Hansi Flick, người đấu chung kết đâu thắng đó.

Hansi Flick đích thực là Vua đấu cúp - cầm quân trận chung kết nào thắng trận chung kết đó. Ảnh: Centre Goals

Trước khi đấu Real Madrid ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, Hansi Flick lập thành tích toàn thắng 7 trận chung kết ông cầm quân trước đó, bao gồm 5 với Bayern Munich, trong đó gồm cả Champions League và 2 với Barca (Cúp Nhà vua, Siêu cúp Tây Ban Nha mùa trước).

Có fan đã đùa rằng, một MU đầy hào quang trong quá khứ, đang trong mớ hỗn độn như hiện nay muốn tìm lại vị thế, hãy tìm cách đưa được Hansi Flick về Old Trafford!

Trở lại với chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha vào rạng sáng nay tại Saudi Arabia, thuyền trưởng Hansi Flick tỏ rõ niềm hân hoan sau trận:

“Tôi tự hào về đội. Barca đã chơi tốt, kiểm soát trận đấu và chơi theo phong cách của mình.

Real Madrid có rất nhiều cầu thủ chất lượng, nên trận đấu không dễ dàng. Nhưng hiệp 1 quả hết sức tuyệt vời”.

Ông nhấn mạnh vũ khi tinh thần của Barca: “Khi bạn thấy toàn đội chiến đấu hết mình vì CLB, người hâm mộ, đó là một điều tuyệt vời. Một tinh thần và ý chí không thể chê được”.

Barca đang có mùa giải đi đúng theo kế hoạch của Hansi Flick. Ảnh: FCB

Chiến lược gia người Đức nói thêm: “Tôi không nghĩ về những trận đấu trong quá khứ. Tôi chỉ tập trung hiện tại – rất quan trọng, Chiến thắng trước Real Madrid thật tuyệt vời và đặc biệt”.

Và lời khen cho người hùng Raphinha: “Cậu ấy có một tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc, lan tỏa đến toàn đội. Raphinha rất năng động và tác động điều đó lên đội. Raphinha bỏ lỡ cơ hội đầu, ghi bàn ở cơ hội thứ 2 và điều đó mang lại cho cậu ấy sự tự tin”.

Hansi Flick cũng nói về sự ‘khác nhau’ giữa 2 lần giành Siêu cúp Tây Ba Nha: “Mọi thứ đều khác. Mùa trước, Barca bị dẫn trước. Còn lúc này tôi có cảm giác rất tốt.

Chiến thắng hôm nay của đội rất quan trọng, các cầu thủ vào sân đã đóng góp rất nhiều. Đây chính là đội bóng, là tinh thần của Barca”.