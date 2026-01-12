1. Dưới sự dẫn dắt của Raphinha, Barcelona đã giành được danh hiệu đầu tiên của mùa giải khi đánh bại Real Madrid 3-2 tại Jeddah (Saudi Arabia).

Đúng với tinh thần Siêu kinh điển, trận đấu giữa Real Madrid và Barca xứng đáng là một trận chung kết tầm cỡ. Mỗi đội đều phát huy thế mạnh của mình.

Raphinha có trận đấu xuất sắc. Ảnh: FCB

Barca ngự trị trước một Real Madrid quật cường, giàu tinh thần và trái tim hơn là bóng đá.

“Los Blancos” với Vinicius Junior là động lực chính, đã chơi kỷ luật và tối đa hóa điểm mạnh để cạnh tranh, cũng như xua nỗi ám ảnh về việc một thất bại nặng nề có thể khiến Xabi Alonso mất việc.

Trận đấu sôi nổi được điểm xuyết bằng tất cả những yếu tố làm nên “El Clasico” tuyệt vời: cảm xúc, căng thẳng và những khoảnh khắc tỏa sáng khiến người hâm mộ mãn nhãn.

Siêu kinh điển đầu tiên trong năm 2026 kết thúc với chiến thắng sít sao 3-2 cho Barca, kiểm soát bóng vượt trội, sắc bén trước khung thành Courtois và có phần may mắn ở bàn quyết định.

Phía bên kia, Real Madrid đã chiến đấu đến cùng, trong bối cảnh Alonso tạo bất ngờ cho Hansi Flick về đội hình và chiến thuật (trên mạng xã hội X, CLB liên tục thay đổi đội hình xuất phát và giải thích rằng có sai sót).

2. Xabi Alonso đã đánh cược tương lai của mình ở Real Madrid bằng một lá bài bất ngờ. Ông chấp nhận thực trạng đội bóng – suy giảm thể lực do chấn thương hàng thủ và dấu hỏi mang tên Kylian Mbappe – và điều chỉnh đội hình để đối phó Barca.

Barca kiểm soát bóng vượt trội. Ảnh: MD

Chiến lược gia người xứ Basque chặn đứng thế trận kiểm soát bóng của Barca (gần 80% trong hiệp 1) bằng bức tường ba trung vệ, với Tchouameni đứng giữa Asencio và Huijsen.

Hai cầu thủ chạy cánh là Valverde và Carreras; cặp tiền vệ trụ án ngữ phía trước là Camavinga và Bellingham; cùng Gonzalo Garcia chơi tự do giữa các tuyến để che chắn mọi khoảng trống có thể. Chỉ có Vinicius được tự do cho những pha phản công.

Lá bài của Alonso mang tính phòng ngự, nhưng phát huy tác dụng trong khoảng thời gian tinh thần hỗ trợ phòng ngự của các học trò còn duy trì, khi Bellingham bám trụ phía sau Pedri và Gonzalo như cái bóng của De Jong.

Trong quãng thời gian ấy, trận Siêu kinh điển mang lại nhiều nỗi lo cho khung thành Joan Garcia hơn là của Courtois.

Vinicius, trong trận hay nhất mùa của mình, là tất cả trong mặt trận tấn công của Real Madrid. Anh có những cơ hội rõ ràng trong 30 phút đầu.

Nhưng từ mốc nửa giờ, Real Madrid bắt đầu gặp khó. Pha mất bóng của Rodrygo khiến các đồng đội không kịp theo kèm, Fermin Lopez kiến tạo để Raphinha băng xuống mở tỷ số.

Real Madrid chao đảo. Courtois phải trổ tài trước Fermin và Lamine Yamal để tránh thủng lưới thêm.

Vinicius hay nhất mùa giải là không đủ với Real Madrid. Ảnh: RMCF

Khi hiệp 1 bước vào thời gian bù giờ, pha phản công của Real Madrid mở ra khoảng không bên cánh trái cho Vinicius, và anh thể hiện phong độ như hồi tháng 5/2024.

Vini đối mặt Kounde, “xâu kim” tuyệt đẹp lao vào vòng cấm, tránh được Cubarsi và dứt điểm đánh bại Joan Garcia.

3. Thời gian bù giờ hiệp 1 được thông báo 3 phút, nhưng còn kéo dài lâu hơn thế. Phút 49 (45’+4), Lewandowski tận dụng sự lúng túng của Tchouameni và Huijsen, nhận bóng từ Pedri và lốp bóng qua đầu Courtois.

Tưởng như hiệp đầu tiên khép lại, nhưng Real Madrid đáp trả ở quả phạt góc phút 50 (45’+6). Huijsen đánh đầu chạm xà ngang, Gonzalo dù bị ngã vẫn kịp tung chân đá bồi gỡ hòa 2-2.

Giờ nghỉ giúp Barca sắp xếp lại ý tưởng, ý thức rõ ưu thế thể lực của mình trước một Real Madrid hạn chế, dựa nhiều vào cá nhân Vinicius.

Vini nổi bật khi tạo ra các cơ hội cho Real Madrid, và bản thân anh bỏ lỡ cơ hội tốt trước Joan Garcia. Rodrygo cũng phung phí tình huống thuận lợi sau pha phối hợp với đồng hương.

Barca bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp. Ảnh: FCB

Theo thời gian, Real Madrid hụt hơi. Valverde chấn thương xin rời sân, Courtois cứu thua bằng một pha đổ người xuất sắc trước cú dứt điểm của Yamal.

May mắn đứng về phía Barca khi cú sút của Raphinha chạm Asencio – người đá rất hay – vô tình đổi hướng làm Courtois lỡ đà.

Alonso phải tung Mbappe vào sân. Alaba, Mastantuono và Ceballos cũng xuất hiện như những giải pháp chữa cháy.

Phút 91, Mbappe đoạt bóng từ Yamal và băng lên, De Jong phạm lỗi nguy hiểm dẫn đến thẻ đỏ. Real Madrid có liền 2 cơ hội, nhưng Carreras và Asencio dứt điểm nhẹ đi thẳng vào tay Joan Garcia.

Barcelona bảo vệ cúp nhờ Raphinha, trong khi sự tận hiến của Real Madrid giúp Alonso tiếp tục giữ ghế.