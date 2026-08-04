Tuần trước, Arsenal có động thái thăm dò ban đầu về khả năng chiêu mộ Vinicius. HLV Mikel Arteta khẳng định, nhà ĐKVĐ Premier League rất tham vọng trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Tuy nhiên, theo Sportsmail, Real Madrid nhanh chóng phản ứng bằng việc nối lại các cuộc đàm phán gia hạn với Vinicius, khi quá trình thương lượng từng rơi vào bế tắc mùa giải trước.

Real Madrid sẵn sàng tăng lương cho Vinicius - Ảnh: F365

Nguồn tin từ ESPN cho hay, bản hợp đồng mới sẽ giúp tiền đạo 26 tuổi tăng thu nhập thêm gần 4 triệu bảng mỗi mùa, từ mức khoảng 14,9 triệu bảng/năm trong hợp đồng hiện tại lên 18,5 triệu bảng/năm.

Được biết, Vinicius hài lòng với mức lương mà Chủ tịch Florentino Perez đưa ra. Tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa thống nhất về khoản tiền lót tay khi ký hợp đồng mới.

Ngoài ra, thời hạn bản giao kèo cũng chưa được chốt, trong bối cảnh hợp đồng hiện tại của tuyển thủ Brazil với Real Madrid chỉ còn chưa đầy một năm.

Nếu không thể gia hạn, Real Madrid sẽ đối mặt nguy cơ mất ngôi sao 26 tuổi theo dạng chuyển nhượng tự do. Thậm chí, Vinicius có thể tự do đàm phán với các CLB khác từ kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

Sau kỳ nghỉ hậu World Cup, Vinicius đã trở lại đại bản doanh của Real Madrid, hoàn tất các bài kiểm tra y tế và có buổi tập đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân HLV Jose Mourinho.

Trong khi đó, Arsenal chưa từ bỏ tham vọng. Ngoài vụ chiêu mộ Christos Tzolis từ Club Brugge, HLV Mikel Arteta khẳng định, đội bóng Bắc London sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng.