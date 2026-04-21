Theo báo chí Tây Ban Nha, sau Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa, Chủ tịch Florentino Perez quyết định sẽ không bổ nhiệm một nhà cầm quân trẻ tuổi nghề dẫn dắt Real Madrid nữa.

Mục tiêu tìm kiếm HLV trưởng mới của Real Madrid lúc này là những chiến lược gia hàng đầu, dày dạn kinh nghiệm để có thể giải quyết và quản lý được những cái tôi lớn trong phòng thay đồ.

Ban lãnh đạo đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha cũng thấy rằng, việc ngồi ‘ghế nóng’ ở Bernabeu luôn áp lực và căng thẳng hơn nhiều so với bất kỳ CLB nào khác, nên họ cần một bậc thầy chiến lược, giàu kinh nghiệm và ‘thuần’ được cầu thủ của mình.

Với những tiêu chí này, các HLV tên tuổi như Jurgen Klopp, Allegri, Mourinho, Pochettino và cả Nagelsmann (trẻ tuổi nhưng ghi điểm với kinh nghiệm về nghề), được nhắc đến. Ngoài ra còn có thông tin, ‘ông trùm’ Perez vẫn muốn Zidane quay lại hơn cả, giữa thông tin ‘gã hói’ đã định sẵn sẽ trở thành HLV trưởng tuyển Pháp sau World Cup 2026.

Liệu Klopp có trở thành thầy của Mbappe ở Bernabeu? Ảnh: Florian Plettenber

Quá trình tìm HLV trưởng mới của Real Madrid được Defensa nêu ra một vấn đề đáng kể: bất chấp sức hút, một số nhà cầm quân không muốn đến Bernabeu, bởi 2 lý do chính xảy ra và tồn tại ở đây.

Đầu tiên là qua cách Real Madrid đối xử với Xabi Alonso, chọn đứng về phía cầu thủ - ở đây là Vinicius, khi mối quan hệ giữa họ gặp vấn đề và ngôi sao Brazil cho thấy thái độ ngỗ ngược, thiếu tôn trọng người thầy của mình. Kết quả, Xabi phải ra đi sau hơn 8 tháng, không hẳn bởi vì vấn đề chuyên môn.

Thứ hai, các nhà cầm quân giỏi thích được toàn quyền lên kế hoạch, quyết định lực lượng, đội hình ra sân,… không muốn có bất cứ sự can thiệp, chỉ đạo phải dùng ai, mua người nào về. Ở Real Madrid, Chủ tịch Perez có thể nhúng tay vào mọi thứ.

Ở lý do thứ 2, cũng được cho là ‘rào cản’ để Jurgen Klopp bén duyên với Real Madrid, khi cựu thuyền trưởng Liverpool vốn thẳng tính, không thích công việc huấn luyện của mình bị can thiệp sâu như vậy.

Real Madrid thất bát trong 2 mùa giải gần đây, với thay đổi liên tục trên ghế huấn luyện, cũng như xáo trộn đội hình, với Mbappe có mặt nhưng được đánh giá không làm họ mạnh lên, thậm chí còn gây mất cân bằng đội hình.