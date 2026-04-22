Liam Rosenior thừa nhận vừa trải qua “đêm khó khăn nhất”, khi Chelsea dưới sự dẫn dắt của ông phải nhận thất bại thảm hại 0-3 trước Brighton, trong khuôn khổ vòng 34 Ngoại hạng Anh. Một cuộc chiến vì cúp châu Âu.

Các bàn thắng của Ferdi Kadioglu, Jack Hinshelwood và Danny Welbeck đã nhấn chìm Chelsea, trong trận đấu mà Brighton chơi áp đảo hoàn toàn.

Chelsea tệ nhất sau hơn một thế kỷ. Ảnh: PL

Nhiều câu hỏi đặt ra về việc ông có giữ được chiếc ghế huấn luyện cho đến trận bán kết FA Cup cuối tuần này hay không, gặp Leeds United trên sân Wembley (21h00 ngày 26/4).

Đây là thất bại thứ 5 liên tiếp của Chelsea ở Ngoại hạng Anh mà không ghi nổi bàn thắng nào.

“Đó là điều không thể chấp nhận ở mọi khía cạnh của trận đấu”, Rosenior lên tiếng. Lần này ông chỉ trích thẳng các cầu thủ.

“Không thể chấp nhận về thái độ. Tôi luôn đứng ra bảo vệ các cầu thủ, nhưng lần này thì không thể chấp nhận được. Cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ, ngay lập tức. Chúng tôi phải soi lại mình trong gương”.

Trước trận này, Chelsea để thua Newcastle (0-1), Man City (0-3) và MU (0-1) trên sân nhà Stamford Bridge; cùng thất bại trên sân Everton (0-3).

Lần gần nhất Chelsea thua liên tiếp 5 trận ở giải cao nhất bóng đá Anh mà không ghi bàn diễn ra từ cuối năm 1912 – nghĩa là hơn một thế kỷ đã trôi qua. Chính xác là gần 114 năm.

Rosenior “có công” lớn trong việc gây nên tình trạng này. Những gì diễn ra cho thấy Enzo Maresca đã đúng khi chỉ trích thái độ ngôi sao của một số cầu thủ, khi đặt cái tôi lên trên tập thể, cũng như sự can thiệp quá sâu vào chuyên môn của một vài quan chức.

“Tôi không thể tiếp tục ra đây để bảo vệ những gì đang diễn ra”, Rosenior tiếp tục phản ứng của đội. Ông không còn sợ mất lòng các công thần nữa.

“Thái độ chung, tinh thần thi đấu đều thiếu. Quyết tâm thì có lẽ chỉ 3 hoặc 4 trên 11 người, như vậy là hoàn toàn không đủ cho một CLB như thế này. Tôi không thể ra đây và nói dối, đó là màn trình diễn không thể chấp nhận đối với CLB này”.

Chelsea đã bị chính Brighton qua mặt trên bảng xếp hạng. Top 4 Premier League với vé Champions League đang rất mong manh, thậm chí cơ hội dự Europa League cũng bị đe dọa. Toàn bộ hy vọng của The Blues giờ đây là FA Cup.