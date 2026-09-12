Lễ phát động chuỗi sân chơi trực tuyến VIO năm học 2026 – 2027 vừa được Trung tâm Giáo dục trực tuyến VioEdu thuộc tập đoàn FPT tổ chức ngày 12/9 tại Hà Nội.

Một định hướng phát triển hệ sinh thái giáo dục số VIO là ma trận đề thi và học liệu được xây dựng bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng các câu hỏi vận dụng và giải quyết vấn đề, qua đó hỗ trợ học sinh phát triển năng lực tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động các sân chơi trực tuyến trong hệ sinh thái VIO năm học 2026 - 2027.

VIO cũng tạo điều kiện để học sinh làm quen với thao tác làm bài trên máy tính và các định dạng đánh giá số. Qua đó, các em từng bước hình thành kỹ năng và tâm lý phù hợp khi tham gia kiểm tra, đánh giá trên môi trường số. Đặc biệt, nhiều sân chơi trong hệ sinh thái VIO có các vòng tham gia mở rộng cho học sinh, góp phần đưa học liệu tới học sinh ở nhiều địa bàn, từ thành thị đến vùng sâu, vùng xa, đồng thời hỗ trợ học sinh và giáo viên nâng cao năng lực số.

Cụ thể, hệ sinh thái VIO năm học 2026 - 2027 gồm các sân chơi trải rộng từ bậc mầm non đến trung học phổ thông. Trong đó, nhiều sân chơi được VioEdu phối hợp cùng các Sở GD&ĐT tại địa phương tổ chức. Nổi bật, VioSkills là sân chơi mới, đưa học sinh tiểu học vào hành trình rèn luyện kỹ năng sống, bao gồm năng lực số, văn hóa học đường, quản lý tài chính cá nhân, an toàn giao thông và kỹ năng tự phòng vệ.

Violympic năm học 2026 - 2027 gồm 6 môn thi: Toán, Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh, Tiếng Anh, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, với phạm vi khối lớp khác nhau theo từng môn. Trong đó, Tiếng Anh là môn thi mới, dành cho học sinh lớp 1–5, phù hợp với định hướng tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Sao nhí thông minh - VioKids là sân chơi dành cho trẻ mầm non từ 3 đến 5 tuổi, với nội dung bám sát định hướng chương trình giáo dục mầm non, tập trung rèn luyện 7 nhóm năng lực tư duy cho trẻ.

Là sân chơi Toán học quốc tế bằng tiếng Anh dành cho học sinh lớp 1 đến lớp 8, Vio Global Champion có sự bảo trợ chuyên môn của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trong khi đó, VioExam là nền tảng luyện thi và thi thử trực tuyến dành cho bậc trung học phổ thông, bám sát cấu trúc đề thi tốt nghiệp, đồng thời hỗ trợ học sinh tra cứu điểm và gợi ý lựa chọn trường, nguyện vọng.

Hai nội dung mới nổi bật của chuỗi sân chơi trực tuyến VIO năm học 2026 - 2027 là sân chơi kỹ năng sống VioSkills và việc bổ sung tiếng Anh thành môn thi độc lập tại Violympic.

Theo hướng dẫn của đơn vị tổ chức chuỗi sân chơi, từ ngày 15/8, học sinh trên cả nước đã có thể bắt đầu đăng ký và luyện tập trên các sân chơi theo lịch và thể lệ cụ thể của từng chương trình. Hiện tại, phụ huynh, học sinh và các trường có thể tìm hiểu các sân chơi tại: Ứng dụng VioKids và sân chơi Sao nhí thông minh đã có mặt trên 2 kho ứng dụng phổ biến App Store và Google Play; hệ thống đấu trường VioEdu và VioSkills qua trang vio.edu.vn hoặc ứng dụng VioEdu; sân chơi Violympic tại trang violympic.vn; sân chơi Toán học quốc tế Vio Global Champion tại vio-global.com; nền tảng ôn luyện thi thử tốt nghiệp THPT tại trang exam.vio.edu.vn.

Nhấn mạnh định hướng mở rộng cơ hội học tập và rèn luyện kỹ năng cho học sinh thông qua công nghệ, bà Nguyễn Thị Ngọc, Giám đốc Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu cho biết: “Chúng tôi không chỉ xây dựng các sân chơi trí tuệ, mà hướng tới một hệ sinh thái giáo dục số đa dạng, trong đó AI và dữ liệu được ứng dụng để hỗ trợ cá nhân hóa trải nghiệm học tập trên các sản phẩm phù hợp”.

Sau sự kiện khởi động tại Hà Nội, VioEdu còn tổ chức chuỗi ngày hội phát động sẽ diễn ra tại 5 tỉnh, thành phố trong tháng 9 và tháng 10. Mỗi địa phương có gameshow đấu trí trực tiếp giữa các đội thi đại diện cho 4 trường học trên địa bàn, tranh các giải Nhất, Nhì, Ba và giải “Tập thể cổ vũ ấn tượng nhất”.