Ngay từ khi được giới thiệu, Privacy Display - Chống nhìn trộm chủ động trên Galaxy S26 Ultra đã vấp phải không ít sự băn khoăn, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vốn đã có sẵn miếng dán chống nhìn trộm cho hầu hết mọi smartphone. Với nhiều người, việc bảo vệ màn hình khỏi ánh nhìn xung quanh không phải là điều mới mẻ, thậm chí là giải pháp đã tồn tại nhiều năm và có thể dễ dàng tìm mua ở bất kỳ cửa hàng phụ kiện nào.

Một vài reviewer được trải nghiệm sớm Galaxy S26 Ultra cũng tiếp cận tính năng này với tâm thế tương tự, đặt câu hỏi liệu đây có thực sự tạo ra khác biệt đáng kể. Chỉ khi bắt đầu sử dụng trong những tình huống đời thực, quan điểm ấy mới dần thay đổi.

Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra.

Với Hải Triều (Schannel), người thường xuyên tiếp cận tài liệu và sản phẩm trước ngày ra mắt, Privacy Display không phải là một bổ sung cho có, mà là thứ chạm đúng vào nhu cầu công việc hằng ngày. Là reviewer, việc nhận thông tin sớm từ hãng gần như là điều bắt buộc, nhưng luôn đi kèm thỏa thuận không tiết lộ thông tin. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ một khoảnh khắc lộ hình ảnh hay thông số kỹ thuật, dù vô tình, cũng có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Reviewer Hải Triều đánh giá cao về màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra.

Thực tế, phần lớn thời gian làm việc của anh không diễn ra trong không gian khép kín, với điện thoại vẫn là thiết bị được sử dụng nhiều nhất. Trước đây, mỗi lần mở file nhạy cảm ở nơi công cộng đều đi kèm một sự dè chừng nhất định: phải nghiêng máy về phía mình, hạn chế kéo thông báo xuống quá lâu, thậm chí từng thử dán kính chống nhìn trộm. Tuy nhiên, giải pháp này lại làm giảm độ trong và ảnh hưởng màu sắc hiển thị - điều không phù hợp với một content creator thường xuyên phải xem lại hình ảnh, video ngay trên màn hình.

Sau khi trải nghiệm Galaxy S26 Ultra, reviewer Hải Triều cho biết điều thay đổi không nằm ở cảm giác “wow” tức thời, mà ở sự thoải mái khi sử dụng. Khi cần xử lý tài liệu, anh bật Privacy Display để hạn chế góc nhìn từ hai bên. Khi chuyển sang chỉnh ảnh hay xem lại nội dung quay dựng, chỉ cần tắt đi để màn hình trở lại chất lượng hiển thị đầy đủ. Theo Hải Triều, đây là lần đầu tiên việc bảo vệ nội dung trên màn hình không còn đồng nghĩa với một sự đánh đổi cố định suốt cả ngày.

Privacy Display là tính năng “cứu cánh” đối với các reviewers như Hải Triều

Privacy Display còn có thêm chế độ “Bảo vệ quyền riêng tư tối đa” với mức độ siết chặt cao hơn, giúp thu hẹp góc nhìn hơn nữa trong những tình huống đặc biệt nhạy cảm. Khi kích hoạt cấp độ này, anh cho biết cảm giác gần như “khóa kín” nội dung khỏi ánh nhìn xung quanh, đủ để tạo sự an tâm tuyệt đối khi xử lý tài liệu quan trọng ở nơi công cộng.

Nếu câu chuyện của Hải Triều gắn liền với áp lực công việc và những tài liệu chưa công bố, thì với reviewer Đan Anh (Chill with Dan), trải nghiệm lại đến từ những tình huống đời thường hơn.

Với cô, vấn đề không nằm ở việc chủ động mở nội dung nào đó trên điện thoại, bởi khi tự tay bấm vào một ứng dụng hay một đoạn chat, người dùng hoàn toàn có thể kiểm soát được góc nhìn và thời điểm hiển thị. Điều khó xử lý hơn là những tình huống bất khả kháng: thông báo từ ngân hàng, email công việc hay tin nhắn riêng tư bất ngờ xuất hiện khi đang ở nơi đông người. Những nội dung ấy “tự ập đến”, và không phải lúc nào cũng kịp nghiêng máy hay khóa màn hình ngay lập tức.

Privacy Display giúp tránh khỏi những tình huống bất ngờ

Tương tự Hải Triều, Đan Anh không lựa chọn dán kính chống nhìn trộm vì không muốn đánh đổi chất lượng hiển thị. Theo cô, màn hình của một flagship cần giữ được độ sáng và độ trong vốn có.

Với Galaxy S26 Ultra, Privacy Display mang lại cách xử lý linh hoạt hơn: khi kích hoạt, các thông báo từ ứng dụng nhạy cảm sẽ được làm mờ hoặc hạn chế khả năng đọc từ góc nghiêng, trong khi người dùng vẫn nhìn rõ khi cầm máy trực diện. Nhờ đó, cô có thể duy trì tính năng bảo vệ thông tin cả ngày mà không phải lo lắng về việc lộ nội dung nhạy cảm, đồng thời vẫn giữ nguyên chất lượng hiển thị cho các tác vụ giải trí và chỉnh sửa hình ảnh.

Privacy Display cho phép chỉ phần thông báo nhạy cảm bị làm mờ

Dù mới chỉ trải nghiệm trong một khoảng thời gian chưa quá dài, cả Hải Triều và Đan Anh đều thừa nhận Privacy Display là dạng tính năng khó nhận ra giá trị nếu chỉ nhìn qua thông số. Chỉ khi đưa vào nhịp sử dụng hằng ngày, họ mới nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về cảm giác an tâm.

“Trước đây mình nghĩ quyền riêng tư trên điện thoại là chuyện ai cũng tự xử lý được bằng cách nghiêng máy hay che tay lại. Nhưng khi dùng Privacy Display một thời gian, mình mới thấy đó chỉ là giải pháp tình thế. Đây là kiểu tính năng mà khi đã quen rồi, bạn sẽ không muốn quay lại một chiếc điện thoại không có nó”, reviewer Hải Triều nhận định.