Rạng sáng 26/2, Samsung trình làng bộ ba smartphone Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra, trong đó S26 Ultra như thường lệ là bản cao cấp nhất. Theo hãng điện tử Hàn Quốc, Galaxy S26 Ultra là smartphone đầu tiên trên thế giới trang bị màn hình chống nhìn trộm Privacy Display.

Công nghệ Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra hoạt động bằng cách kiểm soát hướng ánh sáng từ các điểm ảnh, khiến nội dung chỉ hiển thị rõ nét ở góc chính diện và mờ dần khi quan sát từ hai bên.

Màn hình chống nhìn trộm trên Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Anh Tú

Điểm khác biệt của hệ thống này so với các giải pháp miếng dán chống nhìn trộm truyền thống là khả năng duy trì chất lượng hiển thị, độ sáng và màu sắc nguyên bản cho người dùng trực tiếp. Tính năng này hỗ trợ cả khi sử dụng máy theo chiều dọc hoặc chiều ngang và có thể tắt đi để trở về chế độ hiển thị thông thường với góc nhìn rộng.

Về mặt vận hành, người dùng có thể cài đặt để màn hình tự động kích hoạt lớp bảo mật khi thực hiện các tác vụ nhạy cảm như nhập mật khẩu, mã PIN hoặc mở các ứng dụng ngân hàng.

Samsung cung cấp hai tùy chọn chính bao gồm Partial Screen Privacy để che chắn các thông báo xuất hiện trên màn hình và Maximum Privacy Protection để tối đa hóa việc ẩn nội dung khỏi những người xung quanh. Hãng cho biết việc tích hợp sâu vào phần cứng giúp tính năng này hoạt động ổn định và không gây ảnh hưởng đáng kể đến thời lượng pin của thiết bị.

Vì sao màn hình chống nhìn trộm độc quyền trên Galaxy S26 Ultra?

Như đã đề cập, Privacy Display là một tính năng cấp độ phần cứng thay vì một khả năng có thể được bổ sung thông qua nâng cấp phần mềm. Tính năng này được vận hành bởi tấm nền Flex Magic Pixel OLED trang bị trên mẫu S26 Ultra. Do loại màn hình này không có sẵn trên các phiên bản S26 khác hay các điện thoại thông minh Galaxy từng ra mắt trước đây, tính năng trên bị giới hạn ở mẫu cao cấp nhất của dòng S26.

Dù hiện tại chưa rõ liệu Samsung có tiếp tục triển khai tính năng chống nhìn trộm trên các điện thoại flagship trong tương lai hay không, nhiều thương hiệu khác đã nhận thấy mức độ hữu ích của nó và được cho là đang nghiên cứu để đưa công nghệ tương tự lên các sản phẩm của họ.

Đơn cử, Apple được dự báo sẽ sử dụng công nghệ tương tự trên các dòng MacBook dự kiến ra mắt vào năm 2029. Một chuyên gia rò rỉ tin tức nổi tiếng là Digital Chat Station gần đây cũng tiết lộ nhiều mẫu điện thoại cao cấp của Trung Quốc ra mắt vào tháng 9 năm nay sẽ đi kèm các khả năng tương tự Privacy Display.

Tại Việt Nam, Galaxy S26 Ultra có giá khởi điểm 36,99 triệu đồng cho phiên bản 256GB và cao nhất là 51,99 triệu đồng cho bản 1TB. Máy sở hữu màn hình 6,9 inch, bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng hệ thống camera 200MP. Sản phẩm bắt đầu nhận đặt hàng từ ngày 26/2 và dự kiến giao đến tay người dùng vào ngày 6/3.