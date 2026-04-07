MU đang tích cực tìm kiếm một tiền vệ trung tâm mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè, trong bối cảnh Casemiro sắp rời đi, còn tương lai Manuel Ugarte đầy bất trắc.

Mainoo nổi lên là một trong những tiền vệ chủ chốt của Quỷ đỏ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, bất chấp việc anh không được trọng dụng lúc Ruben Amorim nắm quyền.

Elliot Anderson sẽ là đối tác hoàn hảo của Mainoo trên hàng tiền vệ MU mùa tới - Ảnh: SunSport

Thế nên, đội bóng thành Manchester cần một tiền vệ mới để đá cặp cùng cầu thủ người Anh mùa tới. Và Rio Ferdinand đã chọn ngôi sao của Nottingham Forest - Elliot Anderson.

Phát biểu trên chương trình Rio Ferdinant Presents, cựu trung vệ MU nói: "Bruno Guimaraes và Sandro Tonali sẽ không phải những bản hợp đồng tiền vệ ưu tiên mà tôi muốn MU hè này.

Đó phải là Elliot Anderson. Cậu ấy mới 23 tuổi. Guimaraes 28 tuổi, còn Tonali sắp bước sang tuổi 26. Điều đó hết sức quan trọng.

Tôi muốn có thêm những nhân tố trẻ trong đội hình Quỷ đỏ, đầy khát vọng và chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo.

Anderson bổ sung tốt cho Mainoo. Tôi nghĩ Mainoo sẽ trở thành trụ cột của MU. Đội bóng có thể xây dựng lối chơi quanh cậu ấy và tôi nghĩ, Elliot Anderson hoàn toàn phù hợp với Mainoo.

Họ là hai mẫu tiền vệ khác nhau. Anderson sở hữu nguồn năng lượng vô hạn để di chuyển khắp sân, tranh chấp bóng quyết liệt. Chúng tôi cần người thể lực mạnh mẽ như vậy.

Cậu ấy cũng có khả năng giành bóng, chơi quyết liệt hơn Bruno Guimaraes và Sandro Tonali. Anderson là cầu thủ duy nhất thắng hơn 150 pha tranh chấp, giành lại quyền kiểm soát bóng hơn 150 lần và kiếm được ít nhất 50 pha phạm lỗi ở Ngoại hạng 2025/26.

Đó là những lý do tôi chọn Anderson cho hàng tiền vệ MU các bạn ạ" - Rio Ferdinand kết lại.

Ngoài hậu trường, lãnh đạo Quỷ đỏ đang làm việc tích cực để chiêu mộ Anderson, dù mức giá có thể bị đẩy lên 100 triệu bảng và phải cạnh tranh quyết liệt với kình địch Man City.