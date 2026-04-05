Tin tức về chuyển nhượng 5/4: MU đàm phán Kaka mới Jens Petter Hauge, Barca dứt điểm Alesandro Bastoni, Liverpool hỏi mua Yan Diomande.
MU “săn” Hauge
Trong kế hoạch xây dựng đội hình giàu tính cạnh tranh, hướng đến các danh hiệu lớn, MU đang để ý tiền vệ tấn công Jens Petter Hauge.
Cầu thủ 26 tuổi người Na Uy vừa thi đấu nổi bật tại Champions League – với 6 bàn thắng và 2 kiến tạo (ngoài ra, anh còn 4 kiến tạo vòng sơ loại), giúp Bodo/Glimt tạo nên những cột mốc lịch sử.
Hauge từng có thời gian khoác áo Milan, nhưng không thành công vì nhiều lý do khác nhau. Dù vậy, anh vẫn được CĐV ở San Siro ví như Kaka mới.
Lối chơi của Hauge cũng tương tự Kaka. Anh có khả năng đá “số 10”, cầm bóng thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ và những cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa; hoặc từ cánh trái bứt tốc bó vào trung lộ.
MU sẵn sàng chi khoản phí chuyển nhượng 40 triệu euro để chiêu mộ “Hauge-Kaka” trong mùa hè năm nay.
Barca dứt điểm Bastoni
Chủ tịch Joan Laporta và ban lãnh đạo thể thao của Barcelona đã thông qua quyết định mua trung vệ Alessandro Bastoni trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.
Barca sẽ chia tay Christensen và không loại trừ khả năng bán luôn Ronald Araujo.
Theo Mundo Deportivo, Bastoni – tội đồ khiến Italia lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở World Cup – là mục tiêu hàng đầu của Barca. Lựa chọn này được đưa ra sau khi Hansi Flick thảo luận dự án bóng đá tương lai cùng Deco.
Bastoni có 35 trận chính thức, ghi 2 bàn và 6 pha kiến tạo cho Inter mùa này. Đây là con số ấn tượng, được đánh giá phù hợp triết lý bóng đá của Hansi Flick.
Inter yêu cầu mức giá tối thiểu 60 triệu euro. Barca xem xét đưa một cầu thủ vào quá trình đàm phán với đội đầu bảng Serie A.
Liverpool hỏi mua Diomande
Theo giới truyền thông Đức, Liverpool tiếp tục hướng về thị trường chuyển nhượng Bundesliga để nâng cấp đội hình.
Mục tiêu lần này của đội chủ sân Anfield – đội vừa thua Man City 0-4 ở FA Cup – là tiền đạo cánh Yan Diomande.
Bộ phận phân tích Liverpool đánh giá cao sự phù hợp của Diomande với văn hóa bóng đá sân Anfield. Cầu thủ 19 tuổi được chờ đợi thay thế Mohamed Salah ra đi vào cuối mùa giải.
Diomande thi đấu tốt cả hai cánh. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà ghi 10 bàn và 7 kiến tạo sau 27 trận Bundesliga mùa này.
RB Leipzig định giá Diomande 100 triệu euro, trong khi Liverpool muốn đàm phán ở con số 75 triệu euro.
Tin vắn
- Atletico Madrid đang có ý định đàm phán mua Ferran Torres, người trải qua thời gian dài sa sút phong độ ở Barca.
- Real Madrid cân nhắc bán Raul Asencio, khi nhận được nhiều đề nghị từ các CLB Ngoại hạng Anh.
- Andrei Ratiu thể hiện mong muốn gia nhập bóng đá Anh. Cầu thủ người Romania đang có mùa giải rất nổi bật cùng Rayo Vallecano.
- Theo báo Anh, trung vệ Marcos Senesi đang tiến gần đến Liverpool. Trung vệ 28 tuổi người Argentina hết hợp đồng với Bournemouth mùa hè này.
- Barca xem xét đưa Marco Palestra về Camp Nou. Cầu thủ 21 tuổi của Cagliari đá tốt vị trí hậu vệ phải, cũng như hai cánh hàng tiền vệ.
- Bayern Munich xem Bart Verbruggen, thủ môn của Brighton và đội tuyển Hà Lan, để kế nhiệm Manuel Neuer trong tương lai gần.
- Arijon Ibrahimovic tuyên bố không muốn mỗi năm lại bị đem cho mượn – hiện khoác áo Heidenheim theo hợp đồng mượn từ Bayern Munich – và mong tìm đội bóng ổn định. Các CLB Serie A và La Liga sẵn sàng đón cầu thủ 20 tuổi người Đức.