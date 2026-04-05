MU “săn” Hauge

Trong kế hoạch xây dựng đội hình giàu tính cạnh tranh, hướng đến các danh hiệu lớn, MU đang để ý tiền vệ tấn công Jens Petter Hauge.

MU có ý định chiêu mộ Hauge. Ảnh: Imago

Cầu thủ 26 tuổi người Na Uy vừa thi đấu nổi bật tại Champions League – với 6 bàn thắng và 2 kiến tạo (ngoài ra, anh còn 4 kiến tạo vòng sơ loại), giúp Bodo/Glimt tạo nên những cột mốc lịch sử.

Hauge từng có thời gian khoác áo Milan, nhưng không thành công vì nhiều lý do khác nhau. Dù vậy, anh vẫn được CĐV ở San Siro ví như Kaka mới.

Lối chơi của Hauge cũng tương tự Kaka. Anh có khả năng đá “số 10”, cầm bóng thẳng vào trung tâm hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ và những cú dứt điểm hiểm hóc vào góc xa; hoặc từ cánh trái bứt tốc bó vào trung lộ.

MU sẵn sàng chi khoản phí chuyển nhượng 40 triệu euro để chiêu mộ “Hauge-Kaka” trong mùa hè năm nay.

Barca dứt điểm Bastoni

Chủ tịch Joan Laporta và ban lãnh đạo thể thao của Barcelona đã thông qua quyết định mua trung vệ Alessandro Bastoni trong kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Barca ưu tiên ký Bastoni. Ảnh: EFE

Barca sẽ chia tay Christensen và không loại trừ khả năng bán luôn Ronald Araujo.

Theo Mundo Deportivo, Bastoni – tội đồ khiến Italia lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt ở World Cup – là mục tiêu hàng đầu của Barca. Lựa chọn này được đưa ra sau khi Hansi Flick thảo luận dự án bóng đá tương lai cùng Deco.

Bastoni có 35 trận chính thức, ghi 2 bàn và 6 pha kiến ​​tạo cho Inter mùa này. Đây là con số ấn tượng, được đánh giá phù hợp triết lý bóng đá của Hansi Flick.

Inter yêu cầu mức giá tối thiểu 60 triệu euro. Barca xem xét đưa một cầu thủ vào quá trình đàm phán với đội đầu bảng Serie A.

Liverpool hỏi mua Diomande

Theo giới truyền thông Đức, Liverpool tiếp tục hướng về thị trường chuyển nhượng Bundesliga để nâng cấp đội hình.

Yan Diomande là mục tiêu của Liverpool. Ảnh: Bundesliga

Mục tiêu lần này của đội chủ sân Anfield – đội vừa thua Man City 0-4 ở FA Cup – là tiền đạo cánh Yan Diomande.

Bộ phận phân tích Liverpool đánh giá cao sự phù hợp của Diomande với văn hóa bóng đá sân Anfield. Cầu thủ 19 tuổi được chờ đợi thay thế Mohamed Salah ra đi vào cuối mùa giải.

Diomande thi đấu tốt cả hai cánh. Tuyển thủ Bờ Biển Ngà ghi 10 bàn và 7 kiến tạo sau 27 trận Bundesliga mùa này.

RB Leipzig định giá Diomande 100 triệu euro, trong khi Liverpool muốn đàm phán ở con số 75 triệu euro.