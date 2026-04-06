Giới truyền thông xứ sương mù cho hay, sẽ có ít nhất 8 cầu thủ phải khăn gói rời sân Old Trafford hè này.

Manuel Ugarte, Joshua Zirkzee, Andre Onana, Rasmus Hojlund và Marcus Rashford nằm trong danh sách những cái tên bị thanh lý vĩnh viễn.

Casemiro, Jadon Sancho cùng Tyrell Malacia chuẩn bị rời đi theo dạng chuyển nhượng tự do, giúp giải phóng quỹ lương để tái đầu tư vào đội hình.

MU hy vọng bỏ túi khoản tiền 64 triệu bảng từ việc bán đứt Rashford và Hojluns cho Barca cùng Napoli, khi cả hai thể hiện tốt quãng thời gian được cho mượn.

Tuy nhiên, họ vẫn cần ít nhất 19 triệu bảng từ thương vụ bán thủ thành Andre Onana nhằm tránh bị ảnh hưởng bởi luật Lợi nhuận và Bền vững.

Về phần Manuel Ugarte, gần hai năm sau khi bỏ ra 51 triệu bảng rước tiền vệ người Uruguay về từ PSG, MU sẵn sàng cắt lỗ. Trường hợp Josua Zirkzee cũng tương tự.

Việc loại bỏ lão tướng Casemiro - người hưởng mức lương 350.000 bảng mỗi tuần khỏi quỹ lương sẽ giúp MU rất nhiều.

Quá trình thanh lọc đội hình của Red Devils diễn ra trong bối cảnh họ dành sự quan tâm đặc biệt cho Elliot Anderson (Nottingham Forest).

Tiền vệ trẻ người Anh đang được định giá ở mức 100 triệu bảng. Tuy vậy, nếu Anderson thể hiện tốt tại VCK World Cup 2026, giá trị của anh có thể còn tăng cao nữa.