MU gây bất ngờ thương vụ Joao Felix
Joao Felix một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng châu Âu, và đích đến của anh có thể là MU.
Sau thời gian thi đấu Al Nassr cùng Cristiano Ronaldo, Joao Felix đạt được những gì anh muốn là tìm lại chính mình.
Ngôi sao người Bồ Đào Nha có kế hoạch trở lại châu Âu sau World Cup 2026 sau khi nhận được nhiều sự quan tâm – trong đó có đề nghị không chính thức từ phía MU.
Mùa sau, MU gần như chắc chắn sẽ trở lại cúp châu Âu, không loại trừ khả năng được dự Champions League.
Chính vì thế, lãnh đạo ở sân Old Trafford sớm chuẩn bị kế hoạch nhân sự. Sự đa năng của Joao Felix là yếu tố được đánh giá cao để giúp “Quỷ đỏ” cạnh tranh danh hiệu.
Arsenal tiếp cận Dani Olmo
Giới thạo tin từ Tây Ban Nha cho biết, Arsenal đang có ý định đưa Dani Olmo về sân Emirates cho mùa giải mới.
Arsenal đang tiến gần đến danh hiệu Premier League mùa này, cũng như được xem là ứng viên sáng giá cho chức vô địch Champions League.
Ngoài việc hướng đến danh hiệu vào cuối mùa, Mikel Arteta sớm chuẩn bị cho kế hoạch tiếp theo. Cầu thủ đồng hương Dani Olmo được chiến lược gia người Tây Ban Nha đánh giá cao.
Arsenal có thể chia tay Gabriel Jesus vào cuối mùa giải. Vì vậy, Dani Olmo trở thành sự bổ sung lý tưởng cho CLB thành London.
Dani Olmo không phải không thể đụng đến tại Barcelona. Một đề nghị hợp lý từ Emirates sẽ thuyết phục được Joan Laporta.
Barca muốn có Adeyemi
Barcelona đang hướng đến thị trường chuyển nhượng mùa hè với mục tiêu Karim Adeyemi, người được đánh giá phù hợp với triết lý bóng đá của Hansi Flick.
Chính Hansi Flick là người cho Adeyemi ra mắt đội tuyển Đức năm 2021 và anh ghi bàn duy nhất cho đến nay.
Trong dự án ban đầu của Barca, ưu tiên là mua Marcus Rashford sau thời gian mượn từ MU. Tuy nhiên, cầu thủ người Anh “tịt ngòi” hơn 2 tháng nay và chi phí cao.
Barca luôn phải thắt chặt chi tiêu vì những quy định về mức lương trần của La Liga.
Theo báo Catalunya, Hansi Flick trực tiếp nói chuyện với GĐTT Deco về tương lai Adeyemi – người hết hợp đồng với Dortmund vào mùa hè năm sau nên giá chuyển nhượng không cao.
Tin vắn
- Liverpool có ý định chiêu mộ tiền vệ tài năng Maghnes Akliouche của Monaco, theo yêu cầu của Arne Slot.
- Real Madrid đang xem xét lấy Rayan của Bournemouth. Tiền đạo cánh 19 tuổi vừa được Carlo Ancelotti cho ra mắt đội tuyển Brazil.
- Bayern Munich nhắm đến Christian Kofane như sự thay thế cho Harry Kane trong tương lai. Chân sút 19 tuổi người Cameroon là phát hiện của Leverkusen và Bundesliga mùa này.
- Tiền vệ Pablo Barrios có khả năng rời Atletico gia nhập Bayern Munich. Giá trị thương vụ này vào khoảng 80 triệu euro.
- Theo báo Tây Ban Nha, Atletico muốn mua hậu vệ trái Pervis Estupinan của AC Milan. Ngoài ra, Diego Simeone cũng để ý Éderson của Atalanta, nếu mất Barrios.
- Barca muốn có Micky van de Ven của Tottenham, thay thế Andreas Christensen chia tay vào cuối mùa giải.
- Tottenham chuẩn bị đưa ra đề nghị với Juventus về Manuel Locatelli. Tiền vệ người Italia là mẫu cầu thủ mà tân HLV De Zerbi yêu thích.
- Trung vệ Nico Schlotterbeck ngày càng rời xa Dortmund, sau khi đưa ra những yêu cầu mới về điều khoản gia hạn hợp đồng.
Liverpool băn khoăn trong việc chọn Xabi Alonso, do lo ngại cựu thuyền trưởng Real Madrid tương tự như Ruben Amorim ở MU, nên thà đặt niềm tin vào Arne Slot vẫn hơn.
Ngôi sao số 1 của Aston Villa - Morgan Rogers đánh tiếng sẵn sàng ra đi nếu nhận được lời đề nghị hấp dẫn từ các đội bóng lớn ở xứ sương mù.
Tham vọng dự cúp châu Âu của MU đã tạo ra một vấn đề tài chính nan giải xung quanh tương lai Andre Onana.
Tin tức về chuyển nhượng 2/4: MU chốt thương vụ Sandro Tonali, Napoli tham vọng ký Mohamed Salah, Chelsea muốn có Jules Kounde…
Harry Maguire vừa bị Liên đoàn bóng đá Anh (FA) buộc tội lăng mạ trọng tài thứ tư, sau khi nhận thẻ đỏ ở trận đấu với Bournemouth.