MU muốn có Branthwaite

Hướng đến mùa giải mới, MU ưu tiên mua thêm trung vệ và Jarrad Branthwaite là cái tên đang được nhắc đến.

Đây không phải mục tiêu mới của MU. “Quỷ đỏ” từng cố gắng chiêu mộ Branthwaite kể từ kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2024, nhưng luôn phải nhận cái lắc đầu của Everton.

Tình hình hiện tại đã thay đổi đáng kể. MU cần tăng chất lượng và chiều sâu đội hình, trong đó ưu tiên gương mặt trẻ có kinh nghiệm. Branthwaite đáp ứng tốt các tiêu chí này.

Branthwaite đã sẵn sàng chuyển đến CLB lớn để theo đuổi danh hiệu, sau thời gian cống hiến cho Everton. Đây là then chốt cho vụ chuyển nhượng.

Ngoài MU, Chelsea cũng quan tâm Branthwaite. Dù vậy, trung vệ người Anh dường như thích Old Trafford hơn.

Liverpool nhắm mục tiêu Bremer

Theo giới truyền thông Italia, Liverpool đang nhắm đến Gleison Bremer, thủ lĩnh hàng phòng ngự Juventus và gần như có chỗ trong đội hình Brazil dự World Cup 2026.

Liverpool xem Bremer là giải pháp thay thế Virgil van Dijk trong tương lai gần, khi trung vệ người Hà Lan đã lớn tuổi.

Bremer được định giá thị trường khoảng 70 triệu euro. Tuy nhiên, hợp đồng của anh với Juventus có điều khoản mua lại 54 triệu euro.

Liverpool xem đây là cơ hội vàng để chiêu mộ Bremer. Về phần mình, Juventus cần tiền để tái cơ cấu đội hình sau những thất bại, nên khó giữ cầu thủ 29 tuổi.

Bên cạnh đó, Liverpool cũng đưa vào danh sách mục tiêu hai gương mặt Castello Lukeba (RB Leipzig) và Nico Schlotterbeck (Dortmund).

Barca tiếp cận Kofane

Christian Kofane đang là một trong những cái tên được săn đón nhất trên thị trường chuyển nhượng châu Âu sau mùa giải đột phá tại Bayer Leverkusen.

Barcelona là đội mới nhất thể hiện sự quan tâm đến chân sút 19 tuổi người Cameroon, sau Bayern Munich và Liverpool.

Theo Sport, GĐTT Deco đã có những tiếp xúc với Leverkusen và đại diện của Kofane để thảo luận chuyển nhượng.

Barca rất cần “số 9” phù hợp với triết lý bóng đá của Hansi Flick, nhằm thay thế Robert Lewandowski sắp hết hợp đồng.

Tuy nhiên, mức giá 40 triệu euro mà Barca dự kiến đưa ra khó thuyết phục Leverkusen. Các nguồn tin từ Đức cho biết Bayer định giá Kofane khoảng 70 triệu euro.