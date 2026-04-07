Theo các nguồn tin, MU đã xác định Pape Gueye là mục tiêu ưu tiên, đáp ứng các tiêu chí mà họ nhắm tăng cường cho tuyến giữa, ở chuyển nhượng hè 2026.

Từ Tây Ban Nha, Fichajes cho hay, đội chủ sân Old Trafford sẵn sàng bỏ ra 45 triệu euro để phá vỡ hợp đồng với Villarreal, đưa Pape Gueye đến với Ngoại hạng Anh.

Pape Gueye là người đã ghi bàn thắng trong trận chung kết AFCON và là nhân tố quan trọng của Villarreal. Ảnh: Transfer News Live

Pape Gueye được đánh giá là một lựa chọn phù hợp cho MU, để thay thế Casemiro ra đi vào cuối mùa. Cầu thủ này cũng có giá rẻ hơn so với các mục tiêu khác mà ‘Quỷ đỏ’ để mắt tới, như Elliot Anderson (trên 100 triệu euro), Adam Wharton (100 triệu euro),…

Gueye cho thấy giá trị ở La Liga, là nhân tố quan trọng của Villarreal, nhưng chưa có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League, dù từng đến Watford chớp nhoáng theo dạng chuyển nhượng tự do vào 2020.

Tờ Mirror thông tin câu chuyện lạ lùng của Gueye khi ấy: cảm thấy lựa chọn sai lầm nên đòi rời Watford ngay lập tức. Kết quả, anh được bán cho Marseille chỉ sau… 17 tiếng đồng hồ gia nhập đội bóng Anh.

Không biết lần này Gueye liệu có bén duyên MU, đội được cho rất muốn có ngôi sao 27 tuổi. Theo Fichajes, ‘Quỷ đỏ’ có thể đẩy nhanh tiến độ đàm phán thương vụ này trong những tuần tới.

MU hiện đang xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, tiến gần hơn mục tiêu lấy vé dự Cúp C1 mùa tới. Sir Jim Ratcliffe và INEOS sẽ chi mạnh tay hơn, một khi đội trở lại sân chơi châu Âu.