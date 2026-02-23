Mới đây, một báo cáo đã hé lộ những hình dung đầu tiên về thiết kế, tính năng và mức giá dự kiến của thiết bị được kỳ vọng sẽ mở ra một kỷ nguyên hậu smartphone, còn được mệnh danh là “kẻ hủy diệt iPhone”.

Cả CEO Sam Altman và Ive đều từng ám chỉ rằng sản phẩm này có thể vượt xa smartphone truyền thống. Tuy nhiên, những gì rò rỉ cho thấy bức tranh thực tế có thể không quá “đột phá” như lời quảng bá.

Jony Ive đang hợp tác với OpenAI để nghiên cứu về tương lai của điện toán. Ảnh: OpenAI/PhoneArena

Ba thiết bị AI thay vì một “iPhone killer”

Theo thông tin từ nguồn tin trong ngành, OpenAI thực tế không chỉ phát triển một sản phẩm duy nhất mà đang đồng thời nghiên cứu ba thiết bị phần cứng khác nhau.

Thiết bị được nhắc đến nhiều nhất hiện nay là một loa thông minh tích hợp camera và micro. Sản phẩm này được cho là có giá trong khoảng 200–300 USD, sớm nhất cũng phải tới đầu năm sau mới ra mắt.

Trước đó, thiết bị từng được mô tả là có tính di động cao, nhưng đồng thời vẫn đóng vai trò như một trung tâm điều khiển nhà thông minh.

Loa AI này được cho là có khả năng đưa ra gợi ý chủ động cho người dùng, nhận biết ngữ cảnh xung quanh và trả lời các câu hỏi theo thời gian thực, những tính năng vốn đang trở thành tiêu chuẩn của nhiều thiết bị AI hiện đại.

Không dừng lại ở loa thông minh, OpenAI còn được cho là đang phát triển một chiếc đèn thông minh.

Hiện thông tin về sản phẩm này còn khá hạn chế, nhưng nhiều khả năng nó cũng sẽ đóng vai trò như một thiết bị trung tâm trong hệ sinh thái nhà thông minh, tương tự cách loa AI vận hành.

Tham vọng lớn hơn nằm ở kính thông minh, lĩnh vực đang thu hút hàng loạt ông lớn công nghệ. OpenAI được cho là muốn tham gia cuộc đua cùng Meta, Google và Samsung.

Nếu kính thực tế tăng cường (AR) thực sự trở thành tương lai thay thế smartphone, việc OpenAI gia nhập sớm là bước đi dễ hiểu. Ngoài ra, kính thông minh cũng có thể giải quyết hạn chế lớn nhất của loa và đèn, đó là không có màn hình hiển thị.

Tuy nhiên, người dùng sẽ phải chờ khá lâu. Cả loa thông minh lẫn kính AI đều được cho là chỉ xuất hiện trên thị trường vào khoảng năm 2028 hoặc muộn hơn.

Lời hứa lớn, kỳ vọng lớn nhưng còn nhiều hoài nghi

Trong thời gian qua, Sam Altman đã nhiều lần nhấn mạnh tiềm năng “cách mạng hóa” của thiết bị mới. Tuy vậy, không ít người vẫn giữ thái độ hoài nghi cho đến khi sản phẩm thực sự xuất hiện.

Ở thời điểm hiện tại, chiếc loa thông minh này có vẻ giống một món đồ công nghệ thú vị hơn là bước ngoặt mang tính lịch sử.

Các thiết bị AI hiện nay, từ trợ lý ảo cho tới hệ thống nhà thông minh, đều đang quảng bá những khả năng khá giống nhau: đưa ra gợi ý chủ động, hiểu môi trường xung quanh và trả lời câu hỏi người dùng.

Nhưng thực tế, nhiều người có thể đơn giản rút điện thoại ra và tìm kiếm thông tin trong vài giây. Hơn nữa, AI hiện vẫn thường mắc lỗi ngay cả với những yêu cầu rất cơ bản, điều khiến không ít người dè dặt khi giao phó quá nhiều tác vụ cho máy móc.

Dù còn nhiều nghi ngờ về loa hay đèn AI, kính thông minh lại là sản phẩm khiến giới quan sát chú ý nhất. Khi ngày càng nhiều tập đoàn công nghệ lớn đầu tư mạnh vào thiết bị đeo có khả năng hiển thị AR, thị trường này có thể phát triển theo cách tương tự, hoặc hoàn toàn khác, so với ngành smartphone.

Điểm đáng chú ý là thị trường điện thoại thông minh hiện có sự cạnh tranh mạnh mẽ từ nhiều nhà sản xuất Trung Quốc, nhưng không phải lúc nào người tiêu dùng phương Tây cũng tiếp cận rộng rãi các thương hiệu này.

Trong khi đó, thị trường kính thông minh vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chưa hình thành trật tự rõ ràng, mở ra cơ hội cho những người chơi mới, bao gồm OpenAI.

Những thông tin rò rỉ mới cho thấy tham vọng phần cứng của OpenAI là có thật, và quy mô còn lớn hơn nhiều so với suy đoán ban đầu. Tuy nhiên, từ một hệ sinh thái thiết bị AI cho đến việc thực sự thay thế smartphone là chặng đường dài.

Nếu mục tiêu là tạo ra “thiết bị vượt qua iPhone”, OpenAI không chỉ cần phần cứng mới mà còn phải thay đổi hoàn toàn cách con người tương tác với công nghệ hằng ngày.

Cho đến khi sản phẩm chính thức ra mắt và chứng minh được giá trị thực tế, khái niệm “iPhone killer” vẫn chỉ là lời hứa đầy tham vọng, hơn là một cuộc cách mạng đã thành hình.

(Theo PhoneArena, The Information)