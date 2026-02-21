iPhone Fold, do những giới hạn về thiết kế gập, khó có thể tích hợp một hệ thống camera cao cấp đúng nghĩa. Vì vậy, nếu bạn là người đặt chất lượng nhiếp ảnh lên hàng đầu, lựa chọn gần như chắc chắn vẫn sẽ là chiếc iPhone “truyền thống” cao cấp nhất – iPhone 18 Pro Max, dù vẻ ngoài có thể không quá đột phá.

Một concept iPhone 18 Pro Max. (Nguồn: Fpt./YouTube)

Và dù thiết kế bên ngoài của iPhone 18 Pro Max được cho là không khác biệt nhiều so với thế hệ trước, Apple dường như đang chuẩn bị một loạt nâng cấp camera đáng chú ý ở bên trong, đủ để khiến những người yêu nhiếp ảnh trên iPhone phải quan tâm.

Khẩu độ biến thiên: Bước tiến lớn cho nhiếp ảnh di động

Trong hơn một năm qua, giới công nghệ đã nhiều lần nhắc đến tin đồn Apple sẽ trang bị ống kính khẩu độ biến thiên cho ít nhất một mẫu iPhone cao cấp, nhiều khả năng là phiên bản Pro Max.

Tuy nhiên, điều này đã không trở thành hiện thực trên iPhone 17 Pro Max. Dù vậy, tin đồn này chưa hề biến mất, ngược lại, nó đang quay trở lại mạnh mẽ hơn và ngày càng có vẻ đáng tin cậy.

Khẩu độ biến thiên cho phép máy ảnh điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến, từ đó giúp người dùng kiểm soát tốt hơn độ sâu trường ảnh.

Hiện tại, mọi bức ảnh chụp bằng camera chính của iPhone đều sử dụng khẩu độ cố định f/1.78.

Điều này giúp đơn giản hóa trải nghiệm chụp ảnh, nhưng cũng hạn chế khả năng sáng tạo.

Nếu Apple thực sự đưa khẩu độ biến thiên lên iPhone 18 Pro Max, người dùng sẽ có thể chủ động thu hẹp hoặc mở rộng độ sâu trường ảnh, tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn ngay cả khi không dùng chế độ chân dung.

Đây là một yếu tố vốn được các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp đánh giá rất cao.

Nhà phân tích chuỗi cung ứng nổi tiếng Ming-Chi Kuo là người đầu tiên đề cập nghiêm túc đến nâng cấp này vào cuối năm 2024.

Ông cho biết mẫu iPhone cao cấp năm 2026, tức dòng iPhone 18, sẽ được nâng cấp ống kính camera chính lên loại khẩu độ biến thiên, qua đó cải thiện đáng kể trải nghiệm chụp ảnh của người dùng.

Mới đây, nguồn tin Digital Chat Station trên Weibo tiếp tục củng cố tin đồn này khi khẳng định Apple đang thử nghiệm camera chính với khẩu độ biến thiên, đồng thời kết hợp với một ống kính tele có khẩu độ lớn.

Theo nguồn tin này, các nguyên mẫu iPhone hiện tại đã được trang bị những thay đổi nói trên để đánh giá hiệu quả thực tế.

Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu nâng cấp này sẽ xuất hiện trên cả hai phiên bản iPhone 18 Pro, hay chỉ dành riêng cho iPhone 18 Pro Max, chiến lược mà Apple từng áp dụng với một số tính năng camera cao cấp trong quá khứ.

Ống kính tele cải tiến: Chụp xa tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng

Bên cạnh camera chính, Apple cũng được cho là đang tập trung cải thiện camera tele, một thành phần mà iPhone thường bị đánh giá là chưa thực sự vượt trội, đặc biệt trong môi trường ánh sáng yếu.

Hiện tại, iPhone 17 Pro Max sử dụng ống kính tele với khẩu độ f/2.8. Nếu iPhone 18 Pro Max được trang bị một ống kính tele có khẩu độ lớn hơn, khả năng thu sáng sẽ được cải thiện đáng kể.

Điều này hứa hẹn mang lại chất lượng ảnh zoom tốt hơn vào ban đêm, giảm nhiễu và tăng độ chi tiết, những điểm mà iPhone vẫn thường gặp hạn chế so với một số đối thủ Android.

Ngoài ra, khẩu độ rộng hơn cũng đồng nghĩa với độ sâu trường ảnh mỏng hơn, cho phép chụp ảnh có hậu cảnh mờ tự nhiên ngay cả khi không sử dụng chế độ chân dung.

Dù vậy, các nguồn tin hiện tại chưa tiết lộ cụ thể khẩu độ mới sẽ được mở rộng đến mức nào.

Tổng thể mà nói, nếu bạn là người quan tâm đặc biệt đến camera trên iPhone, iPhone 18 Pro Max đang dần trở thành một bản nâng cấp đáng để chờ đợi.

Đây có thể không phải là một cuộc “lột xác” toàn diện, ít nhất dựa trên những thông tin hiện có. Tuy nhiên, với khẩu độ biến thiên, camera tele cải tiến, Dynamic Island nhỏ gọn hơn và khả năng có thêm nhiều tùy chọn màu sắc mới, iPhone 18 Pro Max cũng khó có thể bị xem là một bản ra mắt nhàm chán.

Cần lưu ý rằng Digital Chat Station không phải lúc nào cũng chính xác tuyệt đối, tương tự nhiều leaker khác trên Weibo. Tuy nhiên, tin đồn về khẩu độ biến thiên không phải là mới và đã xuất hiện từ nhiều nguồn khác nhau trong suốt thời gian dài.

Ngay từ năm 2024, đã có những dự đoán cho rằng tính năng này sẽ xuất hiện trên iPhone 17. Sau đó, Ming-Chi Kuo tiếp tục nhắc lại vào tháng 11/2024, lần này gắn trực tiếp với iPhone 18.

Kể từ đó, thông tin này liên tục được nhắc lại và trở thành một trong những dự đoán nổi bật nhất dành cho dòng iPhone 18 Pro Max.

(Theo 9to5mac, AppleInsider)