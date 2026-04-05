Từ thiết kế, camera, pin cho đến phần cứng AI, mẫu flagship này được kỳ vọng sẽ định hình lại chiến lược iPhone giai đoạn 2026–2027. Dưới đây là tổng hợp đầy đủ những dự đoán về ngày ra mắt, giá bán và các thay đổi quan trọng của iPhone 18 Pro Max.

Apple nhiều khả năng sẽ công bố iPhone 18 Pro Max cùng iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026. Ảnh: ZanzluuTech/YouTube

Thời điểm ra mắt

Theo các nguồn tin trong ngành, Apple nhiều khả năng sẽ công bố iPhone 18 Pro Max cùng iPhone 18 Pro vào tháng 9/2026. Hai mẫu Pro có thể xuất hiện cùng chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng, tạo nên một sự kiện ra mắt quy mô lớn.

Điểm đáng chú ý là iPhone 18 bản tiêu chuẩn có thể không ra mắt cùng thời điểm. Thay vào đó, thiết bị này được cho là sẽ lùi sang mùa xuân 2027, cùng với một mẫu iPhone Air 2 và iPhone 18e. Đây được xem là thay đổi chiến lược nhằm giúp dòng Pro nhận được nhiều sự chú ý hơn, đồng thời thúc đẩy người dùng nâng cấp sớm thay vì chờ phiên bản tiêu chuẩn.

Sau khi công bố, Apple được cho là vẫn giữ lịch trình quen thuộc với thời gian đặt trước ngắn và lên kệ khoảng 10 ngày sau đó. Các dấu hiệu từ chuỗi cung ứng cũng cho thấy iPhone 18 Pro Max đã bước vào giai đoạn sản xuất thử từ cuối năm 2025, phù hợp với lịch phát hành mùa thu.

Giá bán iPhone 18 Pro Max

Các báo cáo gần đây cho biết Apple có thể giữ nguyên mức giá khởi điểm cho phiên bản 256GB. Tuy nhiên, áp lực chi phí đang gia tăng đáng kể. Apple được cho là sẽ sử dụng chip 2nm mới từ TSMC vào năm 2026. Việc chuyển từ tiến trình 3nm sang 2nm có thể khiến chi phí mỗi con chip tăng từ khoảng 50 USD lên 85 USD, tức tăng tới 70%.

Bên cạnh đó, giá RAM cũng đang leo thang do nhu cầu tính toán AI. Điều này khiến nhiều hãng smartphone như Samsung, OnePlus và Oppo đã bắt đầu tăng giá. Nếu Apple không hấp thụ chi phí nội bộ, iPhone 18 Pro Max có thể sẽ đắt hơn thế hệ trước.

Camera: Cải tiến nhưng chưa chắc có 200MP

Thiết lập camera dự kiến của iPhone 18 Pro Max bao gồm camera chính 48MP, telephoto 48MP, góc siêu rộng 48MP và camera selfie 18MP hỗ trợ Center Stage. Một số tin đồn từng cho rằng Apple có thể sử dụng cảm biến 200MP do Samsung sản xuất, nhưng thông tin này chưa được xác nhận rộng rãi.

Điểm đáng chú ý hơn là khẩu độ lớn hơn trên cả camera chính và telephoto. Điều này giúp thu nhiều ánh sáng hơn, cải thiện chụp đêm và hiệu ứng xóa phông. Ngoài ra, tính năng khẩu độ biến thiên được cho là sẽ xuất hiện, cho phép điều chỉnh độ mở ống kính giống máy ảnh DSLR. Điều này giúp người dùng kiểm soát độ sâu trường ảnh linh hoạt hơn.

Một tin rò rỉ khác đề cập đến teleconverter – phụ kiện quang học giúp tăng khả năng zoom quang mà không cần crop kỹ thuật số. Nếu xuất hiện, đây sẽ là tính năng mang hơi hướng máy ảnh chuyên nghiệp.

Nút Camera Control có thể được đơn giản hóa

Apple được cho là không loại bỏ nút Camera Control mà chỉ thay đổi cơ chế hoạt động. Thay vì cảm biến điện dung kết hợp lực nhấn, phiên bản mới có thể chỉ dùng module nhận diện áp lực.

Cách tiếp cận này tương tự một số smartphone Android cao cấp, giúp giảm chi phí sản xuất và sửa chữa nhưng vẫn giữ chức năng quan trọng.

Bộ nhớ: Dung lượng lớn phục vụ AI và video 8K

iPhone 18 Pro Max được dự đoán sẽ có các tùy chọn 256GB, 512GB, 1TB và 2TB. Dung lượng lớn giúp đáp ứng nhu cầu quay video 4K, 8K, lưu file ProRes RAW và chạy các ứng dụng AI nặng. Đây là xu hướng khi smartphone ngày càng trở thành thiết bị sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

Thiết kế: Ít thay đổi nhưng có thể dày hơn

Thiết kế tổng thể của iPhone 18 Pro Max được cho là tương tự thế hệ trước. Cụm camera lớn, Dynamic Island và bố cục ba ống kính vẫn được giữ nguyên. Face ID dưới màn hình có thể chưa xuất hiện cho đến năm 2027.

Apple cũng được cho là thử nghiệm một số màu sắc mới như nâu cà phê, tím, đỏ rượu vang hoặc đỏ đậm. Ngoài ra, tin đồn cho rằng phiên bản châu Âu có thể chuyển sang eSIM hoàn toàn.

Điểm đáng chú ý là iPhone 18 Pro Max có thể dày hơn để chứa pin lớn hơn. Trọng lượng thiết bị được cho là vượt 240g, trở thành iPhone nặng nhất từ trước đến nay.

Màn hình: LTPO+ tiết kiệm pin hơn

iPhone 18 Pro Max dự kiến sử dụng công nghệ LTPO+ mới, giúp tăng tần số quét linh hoạt và tiết kiệm pin hơn. Kích thước màn hình được giữ khoảng 6,86 inch, độ phân giải 1.5K, độ sáng cao và chống phản chiếu tốt. Tin đồn về thiết kế camera đục lỗ hoặc Face ID ẩn dưới màn hình nhiều khả năng chưa xảy ra.

Pin: Có thể vượt 5.000 mAh

Một số nguồn tin cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể sở hữu pin hơn 5.000 mAh, thậm chí lên tới 5.200 mAh ở một số thị trường. Ngoài dung lượng lớn, Apple còn cải thiện hiệu suất nhờ modem 5G tự phát triển và iOS 27 tối ưu hóa năng lượng. Điều này có thể giúp thời lượng pin tăng đáng kể.

AI và iOS 27: Siri có thể “lột xác”

iOS 27 dự kiến ra mắt cùng iPhone 18, tập trung mạnh vào AI. Siri có thể được xây dựng lại với mô hình ngôn ngữ lớn, hoạt động như ứng dụng chat riêng. Người dùng có thể xem lại lịch sử hội thoại, chuyển đổi giữa giọng nói và văn bản, đồng thời tích hợp với các ứng dụng khác.

Apple cũng được cho là cho phép cài đặt “extension” để Siri kết nối với các AI như ChatGPT hoặc Gemini. Đây được xem là bước tiến giúp Apple bắt kịp cuộc đua AI đang diễn ra mạnh mẽ trong ngành.

Chip 2nm và modem 5G mới

iPhone 18 Pro Max được dự đoán sử dụng chip A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm. Con chip này có thể nhanh hơn 15% và tiết kiệm điện tới 30% so với thế hệ trước. Apple cũng có thể dùng phương pháp đóng gói WMCM (Wafer-Level Multi-Chip Module) để đưa bộ nhớ gần CPU hơn, cải thiện hiệu năng và giảm nhiệt.

Ngoài ra, modem 5G C2 do Apple tự phát triển có thể hỗ trợ mmWave và kết nối vệ tinh 5G, cho phép truy cập Internet ngay cả khi không có sóng di động truyền thống. RAM 12GB và bộ nhớ băng thông cao cũng giúp tăng hiệu suất AI và đa nhiệm.

Có nên chờ iPhone 18 Pro Max?

Bạn nên chờ nếu đang sử dụng iPhone 15 hoặc cũ hơn, bởi iPhone 18 Pro Max hứa hẹn mang lại bước nhảy lớn về hiệu năng, pin và AI. Tuy nhiên, nếu đang dùng iPhone 17 Pro hoặc 17 Pro Max, sự khác biệt có thể không quá rõ rệt trong sử dụng hàng ngày, đặc biệt khi thiết kế không thay đổi nhiều.

Với những gì đang rò rỉ, iPhone 18 Pro Max có thể trở thành chiếc iPhone tập trung vào AI nhất từ trước đến nay, đồng thời mang lại nâng cấp phần cứng đáng kể. Đây có thể là bước chuyển quan trọng của Apple trước kỷ nguyên smartphone tích hợp trí tuệ nhân tạo sâu hơn.

(Theo PhoneArena, CNET)