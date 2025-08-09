Hãng tin CNN dẫn lời 4 người đã đọc bản ghi nhớ tháng trước của Lầu Năm Góc tiết lộ như trên. Thông tin rò rỉ đánh dấu sự thay đổi đáng kể, có thể khiến hàng tỷ USD viện trợ vũ khí trước đây dành cho Ukraine được chuyển sang bổ sung cho nguồn cung đang cạn kiệt của Mỹ.

Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Bản ghi nhớ càng làm tăng thêm sự bất ổn cho bức tranh vốn đã u ám về tình trạng các chuyến hàng vũ khí của Mỹ tới Ukraine, trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin vào tuần tới.

Ngay cả khi ông Trump bật đèn xanh cho kế hoạch bán vũ khí Mỹ cho Ukraine thông qua NATO, trong nội bộ Lầu Năm Góc vẫn còn những lo ngại sâu sắc về việc trang bị khí tài cho Kiev có nguy cơ làm suy yếu kho dự trữ của Washington. Điều này đặc biệt đúng với các mặt hàng được săn đón nhiều nhưng đang khan hiếm, ví dụ như tên lửa đánh chặn, hệ thống phòng không và đạn pháo.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã ra lệnh tạm dừng chuyển một lô hàng vũ khí lớn cho Ukraine. Vào thời điểm đó, ông Hegseth đã hành động theo đúng bản ghi nhớ của Lầu Năm Góc, do Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách Elbridge Colby soạn thảo.

Ngay sau khi lệnh tạm dừng được công khai, Tổng thống Trump đã đảo ngược quyết định của ông Hegseth và tuyên bố sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí phòng thủ cho Ukraine khi nước này phải đối mặt với các cuộc tấn công gần như hàng ngày của Nga. Người đứng đầu nước Mỹ cũng công bố một thỏa thuận với NATO để cung cấp thêm số vũ khí trị giá hàng tỷ USD cho Ukraine. Những vũ khí chuyển cho Ukraine này do Mỹ sản xuất, nhưng được các đồng minh châu Âu chi trả.

Tuy vậy, bản ghi nhớ do Thứ trưởng Colby soạn thảo vẫn còn hiệu lực và chứa một điều khoản trước đây chưa được công bố. Đó là cho phép Lầu Năm Góc chuyển hướng vũ khí trở lại các kho dự trữ của Mỹ theo một chương trình do Quốc hội Mỹ tài trợ, được gọi là Sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine.

Mặc dù các nguồn tin cho biết vũ khí dường như chưa bị chuyển trở lại Mỹ, nhưng điều khoản trên có thể khiến Ukraine mất lượng khí tài trị giá hàng tỷ USD do Mỹ sản xuất, dự kiến được chuyển giao trong những tháng, năm tới.