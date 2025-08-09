Theo New York Times, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/8 đã tiết lộ một số chi tiết về cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi chủ trì lễ ký thỏa thuận hòa bình tại Nhà Trắng với lãnh đạo Armenia và Azerbaijan.

"Cuộc gặp được mong đợi giữa tôi và ông Putin sẽ được tổ chức vào Thứ Sáu tuần sau (15/8) tại tiểu bang Alaska. Thông tin cụ thể sẽ được công bố sau", ông Trump cho biết.

Trước đó, ông Trump cũng úp mở với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng thỏa thuận hòa bình tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể "bao gồm việc trao đổi một số vùng lãnh thổ".

"Đó là những vùng lãnh thổ bị tranh chấp hơn 3 năm. Vấn đề tương đối phức tạp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trao đổi lãnh thổ theo hướng có lợi cho cả hai bên", ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (giữa), Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev (trái) và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan. Ảnh: NYT

Cùng ngày, Tổng thống Trump cũng giám sát việc ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev. Ông chủ Nhà Trắng tuyên bố rằng hai quốc gia láng giềng đã cam kết chấm dứt giao tranh, mở quan hệ ngoại giao và tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của nhau.

"Họ đã có những khúc mắc trong 35 năm, nhưng giờ họ là bạn, và sẽ là bạn trong thời gian dài", ông Trump tuyên bố.

Theo truyền thông địa phương, thỏa thuận hòa bình do Mỹ thúc đẩy bao gồm việc phát triển một hành lang trung chuyển chiến lược qua Nam Caucasus. Bên cạnh đó là các thỏa thuận riêng với từng nước để mở rộng hợp tác về năng lượng, thương mại và công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo, và Nhà Trắng cũng đã dỡ bỏ các hạn chế về hợp tác quốc phòng giữa Azerbaijan và Mỹ.

Cả hai nhà lãnh đạo Armenia và Azerbaijan đều hoan nghênh nỗ lực làm trung gian của Mỹ, Tổng thống Aliyev còn khẳng định sẽ đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình.